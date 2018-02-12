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Внесены дополнения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2018 года № 42 «О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»

В частности, в строку, порядковый номер 2, дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«

11)

Учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования

30% от ДО

Порядок и условия установления указанной доплаты определяются уполномоченным органом в области образования.

Данная доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки, но не более установленной законодательством нормативной учебной нагрузки.

»;

дополнить строкой, порядковый номер 7, следующего содержания:

«

7.

Учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования:

- педагог-мастер

- педагог-исследователь

- педагог-эксперт

- педагог-модератор

Доплата за квалификацию педагогического мастерства

 

 

 

 

 

50% от ДО

40% от ДО

35% от ДО

30% от ДО

Порядок и условия установления указанной доплаты определяются уполномоченным органом в области образования.

Данная доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки, но не более установленной законодательством нормативной учебной нагрузки.

Данный пункт вводится в действие с 1 сентября 2018 года.

 

Постановление вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

 

12 февраля 2018, 12:37
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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