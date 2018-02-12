|
Внесены дополнения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2018 года № 42 «О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»
|
В частности, в строку, порядковый номер 2, дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
«
»;
дополнить строкой, порядковый номер 7, следующего содержания:
«
Постановление вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.