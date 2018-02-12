Внесены дополнения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

В частности, в строку, порядковый номер 2, дополнить подпунктом 11) следующего содержания: « 11) Учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования 30% от ДО Порядок и условия установления указанной доплаты определяются уполномоченным органом в области образования. Данная доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки, но не более установленной законодательством нормативной учебной нагрузки. »; дополнить строкой, порядковый номер 7, следующего содержания: « 7. Учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования: - педагог-мастер - педагог-исследователь - педагог-эксперт - педагог-модератор Доплата за квалификацию педагогического мастерства 50% от ДО 40% от ДО 35% от ДО 30% от ДО Порядок и условия установления указанной доплаты определяются уполномоченным органом в области образования. Данная доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки, но не более установленной законодательством нормативной учебной нагрузки. Данный пункт вводится в действие с 1 сентября 2018 года. Постановление вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.