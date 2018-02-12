Назначен новый заместитель акима ВКО

Сегодня глава региона Даниал Ахметов на расширенном аппаратном совещании представил своего нового заместителя. Распоряжением акима области на эту должность назначен Алмасхан Бауржанович Сматлаев, ранее работавший руководителем управления экономики и бюджетного планирования ВКО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Алмасхан Сматлаев имеет четыре высших образования. В 2011 году окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации в Москве, по специальности «экономика». Также получил степень бакалавра «международная экономика» в Блумгерском университете в штате Пенсильвания, США. 2012 году обучился в Финансовом университете при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». 2015 году получил степень магистра «Государственное и муниципальное управление» в Финансовом университете при Правительстве РФ.

Трудовую деятельность начал в 2009 году заместителем генерального директора ООО «Корал Групп» в Москве. В ноябре 2011 году назначен генеральным директором ООО «Сервис и Технологии ИНВЕСТ». С 2012 по 2014 годы работал консультантом, после советником Секретариата члена коллегии - Министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии в Мосвке.

Представляя нового заместителя, Даниал Ахметов поручил Алмасхану Сматлаеву усилить финансовую дисциплину в регионе, а также уделять особое внимание внебюджетным источникам финансирования.

Ринат Муратович Омаров, ранее занимавший должность заместителя акима области, теперь будет возглавлять аппарат акима Восточного Казахстана.