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На МЦПС «Хоргоc» временно приостанавливается торговля

12 февраля 2018, 12:47

Торговые дома на китайской стороне временно закроются.

Во время празднования Нового Года по восточному календарю большинство бутиков МЦПС «Хоргос» будут закрыты с 11-го до 25-го февраля 2018 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Khorgos.biz.

Торговые дома на китайской стороне временно закроются!

Тем не менее, государственная граница Республики Казахстан будет работать в штатном режиме работы с 07:00 до 19:00.

АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» является компанией со стопроцентным участием государства, созданной в рамках реализации Соглашений между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики в целях создания Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» на казахстанско-китайской границе в Панфиловском районе Алматинской области.

Фото с сайта comode.kz


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