Казах из Орска погиб при крушении АН-148
Его имя опубликовано в списке погибших.
Один из погибших в авиакатастрофе в Подмосковье - этнический казах Тамерлан Акназаров. Ранее его имя было опубликовано в списке погибших, передает Zakon.kz.
Люди выражают соболезнования на личной странице погибшего в социальных сетях.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли. Ранее представитель мэрии Орска говорил, что на борту могли быть два иностранца — из Швейцарии и Азербайджана.
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Фото: AP Photo/ Life.ru.
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