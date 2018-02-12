Cамые «дальнобойные» электрокары в мире

Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых «дальнобойных» электромобилей в мире, которые вплотную приблизились к своим углеводородным «собратьям» по запасу хода на одной полной «заправке»

Как ни крути, в настоящий момент одним из главных преимуществ транспортных средств с привычными двигателями внутреннего сгорания является запас хода, поскольку ни какой электрокар Tesla Model S или Nissan Leaf не сможет проехать на одной зарядке, например, от Москвы до Петербурга.

Тем не менее, прогресс стремительно движется вперёд. Очевидно, что уже через считанное количество лет автомобили с электрическими силовыми установками «заткнут за пояс» по своей дальнобойности привычные машины.

И всё же, уже в сейчас некоторые электромобили вплотную приблизились к своим углеводородным «собратьям» по запасу хода. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рейтинг топ самых дальнобойных электрокаров в мире, в который вошли как уже продающиеся модели, так и те, которые появятся на рынке в самое ближайшее время.

Nissan Leaf

После смены поколений популярная модель Nissan Leaf избавилась от своего главного недостатка – малого запаса хода. На электрокаре новой генерации можно проезжать реальные 250 километров. Таким образом, Nissan Leaf годится даже для коротких междугородних поездок, в которых вам поможет скоротать время продвинутая система автономного управления PROPilot.

Chevrolet Bolt EV

Прежде чем говорить о запасе хода победителя конкурса «North American Car of the Year» 2017 года («Североамериканский автомобиль года»), напомним, что стоимость электрокара Chevrolet Bolt EV в США составляет чуть более 37 тысяч долларов. Блестящая альтернатива Tesla Model 3. Что касается дальнобойности, то Bolt EV способен проезжать на одной «заправке», по строгой американской методике EPA, порядка 383 км.

Hyundai Kona Electric

Уже в марте, в рамках Женевского автосалона 2018 года корейская марка Hyundai официально представит электрический кросс Hyundai Kona EV/Kona Electric. Известно, что топовая версия экологически чистой новинки будет оснащаться электромотором на 150 кВт и аккумуляторной батарей на 64 кВт/ч, энергии которой должно хватить на преодоление 390 км.

Renault ZOE Z.E. 40

Не так давно компактный французский электрокар Renault ZOE немного обновился. В ходе модернизации автомобиль получил ёмкую аккумуляторную батарею фирмы LG Chem. Согласно европейскому циклу NEDC, который известен своей оптимистичностью, «малыш» способен проезжать на одной зарядке около 400 километров.

Tesla Model X P100D

Как показывают тесты, один из самых быстрых серийных кроссоверов в мире, которым является Tesla Model X в модификации P100D, способен преодолевать на одной полной «заправке» около 475 километров. И этот результат в действительности впечатляет. Стоит лишь напомнить, что электрокар с набором систем автономного управления и необычными задними дверьми доступен в США по цене от 145 000 долларов.

Jaguar I-Pace

Ещё одна новинка автосалона в Женеве-2018 – серийный электрический кросс Jaguar I-Pace. По европейскому циклу NEDC британская «проходимая» новинка, оснащённая 400-сильной электрической установкой, сможет преодолевать около 500 км. Насколько верны окажутся реальные цифры запаса хода, узнаем в самое ближайшее время.

Audi E-Tron Quattro

Премиальный электрический внедорожник Audi E-Tron Quattro в своей серийной интерпретации также должен дебютировать на Женевском автосалоне 2018 года. По всё тому же европейскому циклу NEDC (New European Driving Cycle), запас хода Audi E-Tron Quattro составит порядка 500 км.

Tesla Model 3

Хотя самая доступная модель американской компании по многим показателям уступает своим «собратьям», то вот по запасу хода – Tesla Model 3 – один из самых дальнобойных электрокаров современности. В самой дорогой и богатой модификации машина сможет проезжать без подзарядки порядка 500 км.

Tesla Model S P100D

В конце лета прошлого года члены итальянского клуба Tesla сумели проехать на одной полной зарядке электрокара Model S P100D – 1 078 километров. Конечно, для установки рекорда участники пробега были вынуждены отказаться от многих благ. Кроме этого, машина двигалась со скоростью 40 км/ч, и практически не использовала тормоза. В реальных же условиях электромобиль Tesla Model S P100D способен проезжать порядка 540 км.

Rimac Concept_One

Стоит напомнить, что первый показа концептуального прототипа Rimac Concept_One состоялся в далёком 2011 году на автосалоне во Франкфурте. После этого уникальная машина хорватской фирмы «порвала» в дрэге целую вереницу быстрейших машин планеты Земля, а затем ещё и попала в инцидент с Ричардом Хаммондом за рулем.

За всем этим как-то позабылось, что Rimac Concept_One способен проезжать на одной «заправке» порядка 600 километров. К сожалению, это данные производителя. В реальной жизни этот показатель значительно скромнее. Есть шансы на то, что в Женеве компания покажет новый автомобиль, который подтянет официальные числа к реальным?

P.S. Стоит отметить, что в течение наступившего 2018 года на рынке могут появиться и другие новые автомобили с электрической силовой установкой, у которых запас хода будет достаточен, чтобы попасть в рейтинг самых «дальнобойных» электрокаров планеты.

Via livecars