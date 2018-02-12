Соревнования с участием казахстанки в Пхенчхане перенесли

Соревнования горнолыжниц в гигантском слаломе на Олимпиаде в Южной Корее перенесли из-за сильного ветра.

Первая попытка в этой олимпийской дисциплине должна была начаться 12 февраля. Борьба за медали, в которую вступит и казахстанка Мария Григорова, начнется 15 февраля.

Это не первый случай, когда погодные условия в Пхёнчхане меняют расписание Игр. В воскресенье были перенесены соревнования в скоростном спуске у мужчин, мужской супергигант и квалификация сноубордисток в слоупстайле.

В понедельник, 12 февраля, отечественные спортсмены выступят в трех видах спорта. Казахстанцы смогут стать свидетелями финальных попыток Дмитрия Рейхерда в могуле. Ставший седьмым в квалификации Павел Колмаков также поборется на награды.

В гонке преследования в биатлоне от Казахстана примут участие Галина Вишневская, Дарья Климина, а также Роман Еремин. А Екатерина Айдова первой из конькобежцев опробует олимпийский овал на дистанции 1500 метров.

В копилке у Казахстана на сегодняшний день одна медаль: обладательницей бронзовой награды стала фристайлистка Юлия Галышева.

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Источник: Sputnik Казахстан

Фото © Sputnik / Анатолий Устиненко