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О погоде на ближайшие три дня рассказали синоптики

12 февраля 2018, 13:11

Местами ожидается снег, метель, на юге гололёд.

Высокий циклон и связанные с ним атмосферные фронты в предстоящие трое суток будут пересекать территорию Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидаются снег, усиление ветра до 15-20 м/с, в северной половине республики местами метель, в южной гололёд.

14-15 февраля в горных районах юга и юго-востока возможен сильный снег.

Фото: vestipmr.info


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