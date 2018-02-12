О погоде на ближайшие три дня рассказали синоптики
Местами ожидается снег, метель, на юге гололёд.
Высокий циклон и связанные с ним атмосферные фронты в предстоящие трое суток будут пересекать территорию Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами ожидаются снег, усиление ветра до 15-20 м/с, в северной половине республики местами метель, в южной гололёд.
14-15 февраля в горных районах юга и юго-востока возможен сильный снег.
Фото: vestipmr.info
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.