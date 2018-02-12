Пожарная машина в Петропавловске перевернулась из-за затормозившего перед ней авто

В Специализированном административном суде Петропавловска рассмотрено ДТП, в которое попала спешащая на вызов пожарная машина, передает Zakon.kz.

Напомним, инцидент произошел 18 января. Сообщалось, что машина опрокинулась из-за гололеда по пути к месту пожара. В суде было установлено, что аварийную ситуацию спровоцировал водитель другого авто.

"Из обстоятельства дел следует, что 18 января, примерно в 23.15 час. гр.Ю., управляя автомобилем и двигаясь по ул. Жабаева со стороны ул. Ульянова в направлении ул. Муканова, при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, не освободив полосу движения для обеспечения беспрепятственного проезда специальной машины, выполняя маневр торможения, создал аварийную ситуацию автомобилю (пожарной машине), под управлением водителя И., повлекшую опрокидывание этого автомобиля", - сказано в сообщении суда.

Отмечается, что водитель Ю. нарушил нормы закона РК «О дорожном движении» и Правил дорожного движения. Он резко затормозил, хотя в этом не было необходимости, так как не было аварийной ситуации, а светофор находился далеко, и не принял вправо, чтобы пропустить спецмашину.

"Постановлениями суда от 7 февраля гр.Ю. признан виновным по статьям 610 (причинение материального ущерба) и 611 (оставление место ДТП) КоАП и подвергнут административным взысканиям в виде штрафа в размере 20 МРП в сумме 48 100 тенге в доход государственного бюджета и лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год. В отношении водителя пожарной автомашины производство по делу было прекращено за отсутствием состава административного правонарушения", - сказано в решении суда.