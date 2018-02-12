20 невероятных кадров, доказывающих, насколько важен ракурс, когда фотографируешь

В наше время мы с такой легкостью и частотой используем фоторедакторы, что уже и не разберешься, чему верить, а чему нет, передает bigpicture.ru.

Но вовсе не обязательно быть мастером фотошопа 80-го уровня, чтобы поставить под сомнение восприятие действительности любого человека.

Все, что вам нужно, — это камера, несколько друзей, желающих повеселиться, и наметанный глаз на не очевидные ракурсы.