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20 невероятных кадров, доказывающих, насколько важен ракурс, когда фотографируешь

12 февраля 2018, 13:44

Вовсе не обязательно быть мастером фотошопа.

В наше время мы с такой легкостью и частотой используем фоторедакторы, что уже и не разберешься, чему верить, а чему нет, передает bigpicture.ru.

Но вовсе не обязательно быть мастером фотошопа 80-го уровня, чтобы поставить под сомнение восприятие действительности любого человека.

Все, что вам нужно, — это камера, несколько друзей, желающих повеселиться, и наметанный глаз на не очевидные ракурсы.


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