20 невероятных кадров, доказывающих, насколько важен ракурс, когда фотографируешь
Вовсе не обязательно быть мастером фотошопа.
В наше время мы с такой легкостью и частотой используем фоторедакторы, что уже и не разберешься, чему верить, а чему нет, передает bigpicture.ru.
Но вовсе не обязательно быть мастером фотошопа 80-го уровня, чтобы поставить под сомнение восприятие действительности любого человека.
Все, что вам нужно, — это камера, несколько друзей, желающих повеселиться, и наметанный глаз на не очевидные ракурсы.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.