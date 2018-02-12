Даленов дал характеристику новому министру труда и соцзащиты населения Абылкасымовой

По его словам, будучи на посту вице-министра национальной экономики Абылкасымова зарекомендовала себя трудоспособным профессионалом с обширным опытом сотрудничества со странами ОЭСР.

Вице-министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов дал характеристику бывшей коллеге Мадине Абылкасымовой, ставшей на прошлой неделе новым министром труда и социальной защиты населения Казахстана.

По его словам, будучи на посту вице-министра национальной экономики Абылкасымова зарекомендовала себя трудоспособным профессионалом с обширным опытом сотрудничества со странами ОЭСР.

"Я думаю, что она будет очень хорошим министром и от нее будет очень много пользы. У нее западное образование, она хорошо контактирует с ОЭСР, где имеется обширный опыт обеспечения достойной старости и социальной защиты", — сообщил Даленов на брифинге в службе центральных коммуникации.

Кроме этого, замминистра Нацэкономики Казахстана предположил, что с приходом нового министра в ведомстве будет усилено взаимодействие с министерством экономики и финансов.

"Кто-то может сказать, что у нее недостаточно боевого опыта в работе с регионами и решении трудовых конфликтов, я скажу зато у нее боевой характер. Поэтому мы ее характеризуем как очень грамотного, качественного сотрудника экономиста, руководителя и в целом как человека", — резюмировал положительную оценку Абылкасымовой Даленов.

Напомним, после расширенного заседания правительства, Нурсултан Назарбаев снял с должности министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову и назначил на ее место Мадину Абылкасымову.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото с сайта sputniknews.kz