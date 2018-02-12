Противодействие неэффективным проектам одна из основных задач Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года в контексте Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года

Салимгерей А.А.,

директор Института государства и права

КазНУ имени Аль-Фараби,

к.ю.н., доцент

Глава государства Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана с ежегодным Посланием «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» от 10 января 2018 года, в котором отметил, что сегодня мир вступает в эпоху Четвертой промышленной революции, эру глубоких и стремительных изменений: технологических, экономических и социальных. В прошлом году запущена Третья модернизация Казахстана. Разработан комплексный Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, в котором указано, что этот документ приходит на смену действующему стратегического плану развития до 2020 года, основные задачи которого, по информации правительства, уже достигнуты. Однако, некоторые задачи действующей по настоящее время Стратегии˗˗2020 не в полной мере достигнуты.

В этой связи возникает вопрос о непосредственной связи, проведенных конкурсов МОН РК по программно-целевому финансированию по научным, научно-техническим программам начиная с 2012 года, включая последний конкурс по ПЦФ на 2018˗˗2020 годы на предмет исполнения Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года.

Статья 27 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке» устанавливает, что программно-целевое финансирование (далее ПЦФ) направлено на решение стратегически важных государственных задач и осуществляется на конкурсной основе или по решению Правительства Республики Казахстан вне конкурсных процедур.

Согласно подпункту 4 пункта 2 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года № 2733 «О Президенте Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.12.2017 г.) установлено, что указами Президента принимаются решения по стратегическим вопросам экономического и социально-политического развития Республики Казахстан, что подтверждается Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года о «Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года», который в пункте III определяет Ключевые направления развития Казахстана до 2020 года и называется «Противодействие неэффективным проектам»:

1) подготовка к посткризисному развитию;

2) обеспечение устойчивого роста экономики за счет ускорения диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры;

3) инвестиции в будущее - повышение конкурентоспособности человеческого капитала для достижения устойчивого экономического роста, процветания и социального благополучия казахстанцев;

4) обеспечение населения качественными социальными и жилищно-коммунальными услугами;

5) укрепление межнационального согласия, безопасности, стабильности международных отношений.

Причем все ключевые направления подробно описаны.

Основой пяти ключевых направлений развития Казахстана до 2020 года является рациональная макроэкономическая политика.

Если определить соответствие, проведенных конкурсов по программно-целевому финансированию по научным, научно-техническим программам с 2012 года по 2018 годы основным стратегическим направлениям страны до 2020 года, как это определяет Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, то нетрудно выявить неполное соответствие, а по некоторым направлениям - несоответствие, вышеуказанным ключевым направлениям.

Несоответствие вытекает из следующего:

1. Многие завершенные и одобренные национальными научными советами (далее - ННС РК), действующего на основе Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2011 года проекты по программно-целевому финансированию за 2012-2014 годы и 2015-2017 годы не соответствуют по названию и содержанию основным направлениям Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года (информация по перечню одобренных и реализованных проектов по ПЦФ за период с 2012 года по настоящее время можно посмотреть на сайте АО «Центр государственной научно-технической экспертизы»).

2. Одной из задач ННС РК является формирование специализированных научных направлений в соответствии с приоритетами, определенными Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан и оценка потребностей страны в новых научных направлениях.

Но, исходя из анализа завершенных и одобренных ННС РК конкурсных проектов по ПЦФ, можно заметить, что отсутствует необходимая деятельность по обеспечению формирования специализированных научных направлений со стратегическими задачами страны до 2020 года со стороны уполномоченных органов. Причем наблюдается доминирование одобренных тем по одному направлению ПЦФ. В то же время другие направления остаются абсолютно нереализованными. Например, по конкурсу на 2018-2020 годы по программно-целевому финансированию изложенная, так называемая структура основных направлений, не в полной мере имеет соответствие стратегическим направлениям страны до 2020 года и практически дублирует предыдущие конкурсы.

Так, в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года особо отмечены:

а) Стратегические цели по реформированию судебной системы;

б) совершенствование законодательства и нормотворчества;

г) стратегические цели по совершенствованию

законодательства и нормотворчества;

д) стратегические цели по повышению уровня правовой культуры

населения и обеспечению реального доступа граждан к

квалифицированной юридической помощи.

Из завершенных проектов по ПЦФ за 2012-2014, 2015-2017 годы нет ни одного завершенного проекта по вышеназванным ключевым направлениям. Приведен только один пример по неисполнению приоритетов по правовым направлениям, неисполнение по другим направлениям можно легко выявить, если провести анализ проведенных проектов по ПЦФ. К данному случаю не относятся исследования проводимые уполномоченными правоохранительными органами Республики Казахстан.

3. Указанные наименования приоритетных и специализированных научных направлений в Конкурсной документации на программно-целевое финансирование по научным, научно-техническим программам на 2018-2020 годы составлены поверхностно и без конкретного наименования приоритетного направления. В качестве примера конкурсной документации можно привести направление «5. Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук).

5. Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук) 5.1 Фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических и гуманитарных наук: 5.1.1 Актуальные проблемы социальных и общественно-гуманитарных наук и междисциплинарные исследования. 5.2 Фундаментальные и прикладные исследования проблем образования XXI века 5.3 Фундаментальные и прикладные исследования проблем модернизации общественного сознания: 5.3.1 Новое гуманитарное знание. 5.3.2 Туған жер. Общенациональное единство, мир и согласие. 5.3.3 Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана. 5.3.4 Общность истории, культуры и языка. Современная казахстанская культура в глобальном мире.

Нетрудно заметить, что указанные в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года стратегические цели по реформированию судебной системы, совершенствование законодательства и нормотворчества, стратегические цели по повышению уровня правовой культуры

населения и обеспечению реального доступа граждан к

квалифицированной юридической помощи, представлены ННС РК в конкурсной документации, как «5.1.1 Актуальные проблемы социальных и общественно-гуманитарных наук и междисциплинарные исследования».

По сути - это простой набор слов и словосочетаний, не раскрывающих сути ключевых направлений стратегического плана. Хотя, изложенные государственные документы должны придерживаться Стратегии-2020 и соответствовать тем основным задачам, которые определены в ней, что, на наш взгляд, является упущением в работе ННС РК. Более того, полностью отсутствует механизм реализации результатов выигранной темы по ПЦФ на ту или иную сферу общественных отношений.

Пункт 7 Конкурсной документации по ПЦФ перечисляет ожидаемые результаты:

1) как результаты программы будут способствовать реализации мероприятия целевой программы, достижению целевых индикаторов и показателей целевой программы;

2) ожидаемый научный и социально-экономический эффект;

3) применимость полученных научных результатов; какие мероприятия необходимы для полноценного вывода предлагаемого продукта/технологии на рынок;

4) целевые потребители полученных результатов;

5) возможности для прорывных результатов, содержащих риски; влияние на развитие науки и технологий;

6) осуществление публикаций в зарубежных рейтинговых научных журналах (будут ли и где предположительно опубликованы результаты научных исследований, проведенных в рамках программы), распространение результатов работ среди потенциальных пользователей, сообщества ученых и широкой общественности;

7) получение патента.

Все перечисленные ожидаемые результаты легко преодолимы недобросовестными исполнителями, поскольку само правило, порядок или, как часто пишут, «механизм» реализации и контроля исполнения бюджетной программы не способен оказать влияние в научном контексте на решение стратегических задач страны. То есть речь идет о том, когда в реализации каждой одобренной программы задействованы все компетентные субъекты общественных отношений (центральные и территориальные органы Республики Казахстан, производственные предприятия, специализированные научно-исследовательские учреждения, ведущие образовательные организации страны и т.д.) на системном и обязательном порядке, поскольку многие одобренные проекты по ПЦФ на добровольной основе самостоятельно определяют необходимые финансовые и организационные формы сотрудничества.

Именно такую задачу необходимо определять ННС РК и в таком случае - основная задача по реализации государственных стратегических задач будет выполнена. Безусловно, есть направления, не требующие обязательной и тесной координации с другими государственными или производственными структурами страны.

4. Следует особо выделить вторую часть статьи 27 Закона «О науке», где программно-целевое финансирование направлено на решение стратегически важных государственных задач и осуществляется на конкурсной основе или по решению Правительства Республики Казахстан вне конкурсных процедур. Так, на основе постановления Правительства РК от 29 декабря 2017 года утверждены Научно-технические программы на 2017-2019 годы, программно-целевое финансирование которых осуществляется вне конкурсных процедур из республиканского бюджета. Например, утверждены Правительством РК проекты: «Новые молекулярно-генетические способы досимптомной диагностики и методы лечения ряда значимых заболеваний»; «Разработка научно-методологических основ минимизации экологической нагрузки, медицинского обеспечения, социальной защиты и оздоровления населения экологически неблагоприятных территорий Республики Казахстан»; «Новые медицинские технологии для улучшения результатов лечения хронических заболеваний и последствий травм с тяжелой утратой функций и тяжелыми осложнениями»; «Разработка научных основ формирования профилактической среды в целях сохранения общественного здоровья»; «Трансплантация стволовых (мезенхимальных) клеток в регенеративной медицине».

Таким образом, краткий анализ показал, что обеспечение исполнения государственного финансирования по программно-целевому финансированию не исполняется в полной мере соответствующими структурами страны.

Деятельность ННС РК сводится только к формальному одобрению или отклонению конкурсных проектов без какого-либо креативного подхода к потребностям науки.

Ввиду неэффективной деятельности ННС, и отсутствия четкого порядка проведения конкурса научно-технических проектов следует значительную часть финансирования из государственного бюджета определять научно-исследовательским и образовательным структурам страны вне конкурсного отбора.

Дело в том, что стратегические задачи Республики Казахстан должны обеспечиваться специально созданными и функционирующими учреждениями страны, которые имеют необходимый потенциал и лучше других понимают свои направления. Причем такая практика эффективно применялась в системе Госплана СССР и поэтому ПЦФ не следует в полной мере определять на основе проводимых конкурсов за исключением некоторых направлений.

Состав членов ННС РК представлен в семи приоритетах научных направлений, которые определяет ВНТК при Правительстве РК. Вместе с тем, вызывает вопрос: почему отраслевые государственные органы РК, например, Министерство здравоохранения РК, осуществляющее руководство в области охраны здоровья граждан, не формируют свой отраслевой состав ННС.

Если ПЦФ ориентировано на решение стратегических задач страны и имеет значительный объем финансирования по сравнению с грантовым финансированием, тогда почему решение стратегических задач Республики Казахстан не остается в компетенции уполномоченных органов РК, а перекладывается на МОН РК.

Так, например, Министерство здравоохранения Республики Казахстан в 2017 году самостоятельно объявил о проведении конкурса по ПЦФ на тему: «Создание научно-методической основы управления профессиональными рисками в Республике Казахстан». Аналогичные конкурсы проводятся и другими министерствами страны.

Если ПЦФ ориентировано на решение стратегических задач страны и имеет значительный объем финансирования по сравнению с грантовым финансированием, то почему решение стратегических задач Республики Казахстан не остается в компетенции уполномоченных органов страны и которые самостоятельно могут объявлять конкурсы по ПЦФ без участия МОН РК. И при одобрении конкурсных проектов происходит конфликт интересов сторон, поскольку не секрет принцип «каждое государство исходит из своих национальных интересов» и имеет непосредственное отношение к физическим лицам. Не случайно, в Республики Казахстан не прошел одобрение проект закона о лоббировании, где законодательно пытались разрешить вопросы отстаивания своих интересов. В частности, конкурсный проект по проблемам образования может иметь споры между юристами, экономистами, философами, социологами и т.п. Поэтому, состав ННС должен определяться строго по отраслевой направленности.

В связи с изложенным, полагаем, для устранения указанных недостатков по неисполнению ключевых направлений Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года при проведении конкурса на 2018-2020 годы по программно-целевому финансированию, учесть при утверждении Стратегии плана развития Казахстана до 2025.