Аким Костанайской области раскритиковал работу ветслужб Аркалыка

С конца прошлого года на территории города наблюдается напряженная эпизоотическая ситуация с бруцеллезом КРС.

На недостаточную и неэффективную работу ветеринарных служб и отдела ветеринарии города Аркалык указал в ходе аппаратного совещания аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как выяснилось, с конца прошлого года на территории Аркалыка наблюдается напряженная эпизоотическая ситуация с бруцеллезом КРС, где заражённость составила 1,8%, тогда как по области этот показатель - в среднем 0,59%.

«Управлением было рекомендовано акимату Аркалыка провести дополнительные исследования на бруцеллез в 5 рисковых населенных пунктах - село Фурманово, Жалгызтыл, Екидин, Коктау, Жанакала - за счет владельцев, причем двукратно: в ноябре-декабре 2017 года и повторно - в январе-феврале 2018 года с целью недопущения дальнейшего распространения инфекции в период стойлового содержания животных. Однако, данная работа акиматом города провалена, - отметил руководитель областного управления ветеринарии Берикжан Кайыпбай.

«Если по состоянию на 1 декабря 2017 года в 5 селах зарегистрировано 5030 голов КРС, из них на сегодняшний день первично исследовано только 1562 головы, или 31%, соответственно вторичного исследования не будет».

Кроме этого, управлением ветеринарии после завершения плановых исследований в декабре 2017 года при убое животных был выявлен факт хронической зараженности туберкулезом крупного рогатого скота в ТОО «Аркалыкский СХОС».

«Была проведена комиссионная туберкулинизация всего поголовья КРС в количестве 417 голов, где выявлено еще 26 голов больных, что составляет 6,2% зараженности. Высокий процент и выявление генерализованной формы зараженности свидетельствуют о запущенности туберкулеза, о длительности течения болезни вследствие укрывательства инфекции. Несмотря на подтверждение диагноза более чем 20 дней назад, хозяйство еще не объявлено неблагополучным пунктом, соответственно не начаты оздоровительные мероприятия, что может привести к длительному оздоровлению данного пункта», - озвучил. Б. Кайыпбай.

По информации Костанайской инспекции ветеринарного надзора и контроля Комитета ветеринарного надзора и контроля МСХ РК, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности руководитель Аркалыкской государственной территориальной инспекции Комитета ветконтроля и надзора МСХ, руководитель отдела ветеринарии акимата города Аркалык, ветеринарные врачи райветстанции.

Также приняты меры административного характера к владельцам сельхозживотных, нарушившим ветеринарно-санитарные нормы и требования, с передачей материалов в судебные инстанции. Однако все эти меры до сих пор не повлияли на скорейшее решение вопроса, в связи с чем акимом области Архимедом Мухамбетовым в ходе совещания были даны соответствующие поручения.

«По Аркалыку, Гауез Турсанович (первый заместитель акима области Г. Нурмухамбетов - прим.), я вам поручаю создать отдельную комиссию. Там службы ветеринарии не дорабатывают. В ближайшее время, если не будут приняты меры, будем освобождать от занимаемой должности начальника отдела ветеринарии», - озвучил глава региона.

Кроме этого, он поручил активнее внедрять новые технологии в рамках цифровизации и в работу служб ветеринарии, при этом работу должно проводить не только государство, но и активно подключаться «частники», то есть крестьянские хозяйства.

Жанна Мусабаева

Фото с сайта svetich.info