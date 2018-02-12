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В Японии жертвами снегопада стали семь человек

12 февраля 2018, 14:17

Высота снежного покрова в ряде районов превышает 2,5 метр.

Семь человек погибли, еще 64 получили травмы различной степени тяжести из-за рекордных снегопадов в Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

В префектуре Фукуи погибли 5 человек. Трое из них погибли от отравления выхлопными газами в собственных автомобилях после того, как снег забил выхлопную трубу. Еще одной причиной смерти стало падение при очистке от снега крыши. Один человек был найден мертвым в снегоуборочной машине, причины выясняются.

В префектуре Ниигата был обнаружен мертвым пожилой мужчина. Предположительно, он не заметил под снегом сточную канаву и упал в нее. Еще один человек погиб в префектуре Фукуока. Он развозил почту на мотоцикле, транспортное средство занесло и в него врезался грузовик.

Большинство травм связано с падением при расчистке снега.

По данным метеорологов, высота снежного покрова в ряде районов префектуры Фукуи превышает 2,5 метра, в префектуре Ниигата более 1 метра. Снегопады, продолжавшиеся всю прошлую неделю и утихнувшие к выходным, могут вновь возобновиться ко вторнику. Метеорологи прогнозируют выпадение за сутки до 60-70 сантиметров снега.

Ксения Нака

Фото: © AFP 2018 / Toshifumi Kitamuro


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