Терминалы для пожертвований не прижились в казахстанских мечетях

Для внедрения этих терминалов во всех мечетях необходимо еще несколько лет.

Как активно казахстанцы пользуются электронными терминалами для пожертвований в мечетях, рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в Духовном управлении мусульман Казахстана.

Несколько лет назад в мечетях Казахстана начали устанавливать терминалы для пожертвований (садақа).

По словам пресс-секретаря Духовного управления мусульман Казахстана Агабека Конарбайулы, терминалы для пожертвований в качестве пилотного проекта были внедрены в Астане и Алматы, а также в центральных областных мечетях страны.

«На сегодня можно отметить два момента по этому вопросу. Во-первых, есть технические недостатки этих терминалов. В частности, они не принимают мелочь, не вовремя может выйти квитанция об оплате и еще ряд проблем. Во-вторых, прихожане мечети не всегда хотят показывать свои пожертвования или получать квитанции через терминалы», - отметил в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Агабек Конарбайулы.

Он также добавил, что комиссия при мечетях следит за поступившими через терминал пожертвованиями. Комиссия состоит из нескольких членов, они готовят документацию, проводят расчеты.

«В целом, на сегодня казахстанцы неохотно используют эти терминалы. Поэтому для внедрения этих терминалов во всех мечетях необходимо еще несколько лет. На сегодня они установлены не во всех мечетях, в некоторых местах есть технические проблемы, которые предстоит еще решить. Но в будущем перейдем ли мы полностью на эту технологию или нет - покажет время. В этом вопросе важно мнение народа», - резюмировал Агабек Конарбайулы.

Серик Сабеков

Фото с сайта inform.kz