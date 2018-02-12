Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Баку подтвердили гибель гражданина Азербайджана при крушении Ан-148

12 февраля 2018, 14:21

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении Ан-148.

МИД Азербайджана подтвердил, что гражданин республики был среди пассажиров разбившегося самолета Ан-148 в Подмосковье, передает РИА Новости.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"Это уроженец Евлахского района Азербайджана, гражданин нашей страны Гахраманов Намик Инаят оглу", — сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении Ан-148. "С чувством глубокой скорби воспринял трагическую весть о крушении самолета Ан-148 в Московской области, унесшем жизни многих людей", — приводит текст соболезнования пресс-служба главы государства.

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Все новости по теме читайте здесь.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...