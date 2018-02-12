Облившему девушку кипящим маслом жителю Мангистау вынесли приговор

Его приговорили к двум годам лишения свободы и обязали выплатить миллион тенге пострадавшей в качестве морального вреда, и 373 645 тенге — в качестве материального.

В Мунайлинском районном суде завершился процесс по делу об облитой кипящим маслом 20-летней продавщице привокзального кафе Сымбыт Козыбай. Виновным признан 31-летний Касым Жумаханов, которого приговорили к двум годам лишения свободы, передает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Касыма Жумаханова признали виновным по части 2 статьи 106 УК РК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Его приговорили к двум годам лишения свободы и обязали выплатить миллион тенге пострадавшей в качестве морального вреда, и 373 645 тенге — в качестве материального. С решением суда 20-летняя Сымбат Козыбай и ее родные не согласны. Они намерены обжаловать приговор.

- Мы уже потратили больше миллиона тенге на лечение. Кроме того, моей сестре предстоит перенести несколько пластических операций. Я узнавала в разных клиниках, отправляла фото Сымбат. По самым минимальным подсчетам на это потребуется более четырех миллионов тенге. Таких денег у нас нет, а его семья ничего возмещать не хочет. Они говорят, что сначала хотят получить прощение. Но время-то не ждет. Моей сестре как-то все это время надо пережить... Мы переживаем за ее психологическое состояние, она не может выходить на улицу без платка, который полностью закрывает ее лицо, потому что у нее остались шрамы. Помимо этого у нее остались шрамы на груди, шее, руках и ногах. Она не может даже на одном месте стоять и ночью спать нормально, потому что у нее все болит, чешется. Конечно, все это нам трудно пережить, - говорит Жанагуль Эстурганова, сестра пострадавшей.

Защита на протяжении судебного процесса настаивала на том, что ответственность за произошедшее должна нести хозяйка кафе, а также сама Сымбат за то, что казан с кипящим маслом оказался на окне.

Напомним, казан с кипящим маслом мужчина опрокинул на 20-летнюю Сымбат Козыбай за то, что та отказалась продать ему спиртное в пять утра. Девушка получила ожог 30% тела. Родные пострадавшей были возмущены тем, что в отношении обидчика начали досудебное расследование по статье «Хулиганство». В ноябре прошлого года подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В МВД РК рассказали о переквалификации дела. После обследования потерпевшей расследование начали по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Фото: Sputnik/ Виталий Белоусов.