Назначен новый руководитель департамента по регулированию естественных монополий по ЮКО
Сегодня глава региона Жансеит Туймебаев принял нового руководителя и пожелал ему успехов в работе.
Приказом Министра Национальной экономики РК Т.Сулейменова по согласованию с акимом Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаевым руководителем Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Южно-Казахстанской области назначен Муратбек Есенбекович Амирбеков.
Сегодня глава региона Жансеит Туймебаев принял нового руководителя и пожелал ему успехов в работе. В ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования тарифной политики, обеспечения прозрачности установления цен. Вместе с тем, аким призвал нового руководителя содействовать в стабилизации тарифов на газ, воду, электроэнергию и теплоснабжение.
«Накануне Глава государства дал поручение о недопущении недобросовестного повышения коммунальных тарифов. Теперь Вам следует плодотворно работать в направлении регулирования естественных монополий в регионе. Будьте бдительны в контролировании тарифов на виды коммунальных услуг. Убежден, что ваш Департамент примет активное участие в деятельности по защите прав потребителей!», - сказал Ж.Туймебаев.
Муратбек Есенбекович родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области. Образование – высшее. В 2002 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет «Туран-Астана». Квалификация – юрист.
Трудовую деятельность начал в 2003 году помощником прокурора города Капчагай Алматинской области. Ведущий специалист отдела по вопросам анализа и исполнения международных обязательств Министерства юстиции РК. В 2007 году работал старшим экспертом отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента РК, а в 2008 год – начальник управления юридической экспертизы и разработки нормативных правовых актов Департамента правового обеспечения Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. С 2009 года по 2018 годы занимал руководящие должности в ряде отделах аппарата Мажилиса Парламента РК.
Кроме того, Муратбек Амирбеков награжден государственными наградами «Қазақстан конституциясына 20 жыл», медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 25 жыл»
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