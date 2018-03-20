Воспользуйтесь примером построчного заполнения и шаблоном в Excel при заполнении Декларации по КПН (форма 100.00)

Уважаемые налогоплательщики!

Напоминаем, что в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса от 10 декабря 2008 года плательщики корпоративного подоходного налога должны представить в налоговый орган по месту нахождения Декларацию по корпоративному подоходному налогу за 2017 год не позднее 31 марта 2018 года.

Следует отметить что нерезиденты, получающие из источников в Республике Казахстан исключительно доходы, подлежащие налогообложению у источника выплаты, и не осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, не представляют годовую декларацию по КПН.

Декларация по корпоративному подоходному налогу предназначена для декларирования налогоплательщиками корпоративного подоходного налога доходов, включенных в совокупный годовой доход, расходов, отнесенных на вычет, их корректировок, налогооблагаемого дохода (убытка), доходов и расходов, уменьшающих налогооблагаемый доход, переносимых убытков, исчисленной суммы налога за налоговый период и сумм налогов, уменьшающих сумму исчисленного налога за налоговый период.

Приложения к декларации по корпоративному подоходному налогу предназначены для детального отражения информации об исчислении налогового обязательства, используемой налоговыми органами для целей налогового контроля.

Декларация по КПН по форме 100.00 за 2017 год представляется в соответствии с Правилами составления налоговой отчетности, утвержденными приложением 101 к приказу министра финансов РК от 25 декабря 2014 года № 587.

Декларация по КПН по форме 100.00 составляется юридическими лицами-резидентами, юридическими лицами-нерезидентами, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, за исключением:

государственных учреждений;

некоммерческих организаций, соответствующих условиям пункта 1 статьи 134 Налогового кодекса, по доходам, указанным в пункте 2 статьи 134 Налогового кодекса;

недропользователей, заполняющих декларацию по формам 110.00 или 150.00, за исключением сведений по деятельности, осуществляемой в рамках инвестиционного стратегического проекта, предусмотренной главой 17-2 Налогового кодекса.

Декларация представляет собой саму декларацию (форма 100.00) и 8 приложений к ней (формы с 100.01 по 100.08), в которых отражается детальная отражения информация об исчислении налогового обязательства.

В целях оказания помощи по заполнению годовой декларации по КПН за 2017 год ИС «Параграф «Бухгалтер» предлагает воспользоваться примером построчного заполнения декларации по КПН и шаблоном в формате Excel. Предлагаемые Вам примеры построчного заполнения окажут помощь не только при финальном заполнении декларации по КПН по итогам 2017 года, но и при предварительном подведении итогов за год, в том числе и для сравнения суммы заявленных авансовых платежей и фактически исчисленного налога (для плательщиков авансовых платежей), чтобы избежать штрафных санкций и своевременно откорректировать сумму авансовых платежей текущего года.

Желаем успешной сдачи!

Построчное заполнение декларации по КПН за 2017 год (форма 100.00)

Шаблон по заполнению декларации по КПН по форме 100.00 за 2017 год в формате Excel