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Кения расследует смену гражданства своих атлетов на казахстанское

13 февраля 2018, 00:25

Трое атлетов, которые сменили кенийское гражданство на казахстанское, являются несовершеннолетними, и требуемые процедуры были проигнорированы.

Федерация легкой атлетики Кении намерена расследовать обстоятельства смены гражданства на казахстанское тремя кенийскими атлетами, передает BNews.kz со ссылкой на агентство "Синьхуа".

"Бегуны по-прежнему остаются несовершеннолетними, им требуется руководство и присмотр со стороны взрослых. Факт смены гражданства тремя перебежчиками будет изучен, и в отношении любого тренера или же менеджера, который будет причастен в оказании им помощи, будут приняты меры в соответствии с нашим законодательством", – сказал президент Athletics Kenya Джек Тувей во время чемпионата страны по легкой атлетике в Найроби.

Он отметил, что смена гражданства не является преступлением, однако те, кто хочет это сделать, должны пройти определенные процедуры, которые в данном случае были проигнорированы.

Тувей напомнил, что кенийские спортсмены готовы гнаться за финансовыми благами и отсутствием конкуренции в любую точку мира, поскольку в их родной стране конкуренция в этом виде спорта очень высокая, и даже сильные спортсмены не попадают в национальную сборную.

"Например, более 40 кенийских бегунов сменили своё гражданство и покинули Кению, поэтому во время Олимпийских игр в Рио в 2016 году 20 кенийских "перебежчиков" выступили на соревнованиях, конкурируя со своими соотечественниками", – подытожил Тувей.

Фото: evening kazan


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