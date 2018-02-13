Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Изящный жест очками превратил олимпийского фигуриста в кумира интернета

13 февраля 2018, 00:56

Молодой человек надел одни солнцезащитные очки на другие, а затем эффектно их снял, чем сразил пользователей.

Посетителей портала Reddit позабавил зритель, замеченный на Олимпиаде в Пхенчхане. Молодой человек надел одни солнцезащитные очки на другие, а затем эффектно их снял, чем сразил пользователей.

Видя, что его снимают на камеру, он волевым жестом снял верхние очки в форме олимпийских колец. Пользователи усомнились в целесообразности надевать солнцезащитные очки на зимней Олимпиаде, однако некоторые объяснили это тем, что герой гифки «слишком горяч». Двойную защиту для глаз он носит, так как живет в 3018 году, полагают другие.

«Черт возьми, как же у него гладко получилось», — заметил пользователь с ником OmarGuard. «Я думаю, что только что забеременела после просмотра», — шутит karan49.

Мужская часть аудитории отметила идеальную прическу героя гифки. «Я хочу его волосы», — признается dirtywang.

Посетители Reddit опознали в пхенчханском денди южнокорейского фигуриста Алекса Кан Чана (Alex Kang Chan). Один из юзеров посоветовал остальным подписаться на его профиль в Instagram, поскольку он тоже «довольно забавный».

GIFможно посмотреть здесь.

Олимпиада в Пхенчхане продлится до 25 февраля, уточняет Лента.ру.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...