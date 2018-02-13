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Невестка Трампа получила конверт с белым порошком и попала в больницу

13 февраля 2018, 01:53

Конверт был адресован Дональду Трампу-младшему.

Жена Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп попала в больницу после того, как получила "конверт с белым порошком", передает Fox News со ссылкой на полицию.

"Жена Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп госпитализирована в понедельник после получения конверта, содержащего белый порошок", — сообщает телеканал со ссылкой на полицию.

Отмечается, что невестка американского лидера получила конверт около 10 утра по местному времени. Она была доставлена в госпиталь в качестве меры предосторожности.

Конверт был адресован Дональду Трампу-младшему.

"Содержимое не является подозрительным", — сказал представитель полиции.

Фото CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias. Источник: РИА Новости


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