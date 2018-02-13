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Казахстан и еще пять стран создали Глобальную коалицию счастья

13 февраля 2018, 06:01

Глобальная коалиция счастья «ляжет в основу положительных изменений в мире».

В понедельник, 12 февраля на проходящем в Дубае шестом Всемирном правительственном саммите было объявлено о создании Глобальной коалиции счастья. В нее вошли шесть стран: Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Коста-Рика, Мексика, Португалия и Словения, представители которых подписали соглашение о создании нового объединения, пишет Ридус.

«Мир нуждается в новых формах коалиций, которые бы работали во имя благополучия и счастья народов. Настало время объединить усилия правительств для формирования новых подходов и механизмов, которые позволят добиться счастья для людей и улучшить качество их жизни», — заявил присутствовавший на церемонии подписания премьер-министр ОАЭ Аль Мактум.

Он выразил надежду, что Глобальная коалиция счастья «ляжет в основу положительных изменений в мире».

Всемирный правительственный саммит, учрежденный в 2013 году, посвящен вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни. В этом году в работе престижного международного форума принимают участие более 4 тысяч делегатов из 140 стран, передает ТАСС.

Фото: © wikipedia


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