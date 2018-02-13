31 нелегала выявили на Тенгизском месторождении
К ответственности будут привлечены и работодатели, которые привлекли к работе не имеющих права заниматься трудовой деятельностью в нашей стране иностранных граждан.
В Жылыойском районе Атырауской области на месторождении Тенгиз выявили нелегалов, передает МИА «Казинформ».
«В Жылыойском районе сотрудники миграционной полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» проверили субъекты малого бизнеса на наличие незаконной иностранной рабочей силы. В ходе рейда в одном из вахтовых поселков на нефтегазовом месторождении Тенгиз были выявлены и задержаны 31 гражданин Узбекистана, которые осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов. Они будут привлечены к административной ответственности по ст.517 ч.5 КоАП УК РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения», - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.
К ответственности будут привлечены и работодатели, которые привлекли к работе не имеющих права заниматься трудовой деятельностью в нашей стране иностранных граждан.
Фото: Казинформ
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