Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 13 февраля
Сегодня выступит Алексей Полторанин.
Во вторник, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане казахстанские спортсмены выйдут на старт в четырех видах спорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.
Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на 13 февраля:
Горнолыжный спорт
Скоростной спуск, комбинация, мужчины
Игорь Закурдаев
Начало в 8:30*
Лыжные гонки
Спринт, классический стиль, женщины
Елена Коломина, Анна Шевченко, Валерия Тюленева
Начало в 14:30 - квалификация, 18:25 - финал
Спринт, классический стиль, мужчины
Алексей Полторанин, Денис Волотка
Начало в 15:05 - квалификация, 18:35 - финал
Шорт-трек
1000 м, мужчины
Нурберген Жумагазиев
Начало в 16:00 - квалификация
Эстафета 5000 м, мужчины
Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов, Мерсаид Жаксыбаев
Начало в 17:30 - квалификация
Конькобежный спорт1500 м, мужчины
Денис Кузин, Федор Мезенцев
Начало в 17:00 - финал
*по времени Астаны
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Фото: Хабар 24