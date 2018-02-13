Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 13 февраля

Во вторник, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане казахстанские спортсмены выйдут на старт в четырех видах спорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на 13 февраля:

Горнолыжный спорт

Скоростной спуск, комбинация, мужчины

Игорь Закурдаев

Начало в 8:30*

Лыжные гонки

Спринт, классический стиль, женщины

Елена Коломина, Анна Шевченко, Валерия Тюленева

Начало в 14:30 - квалификация, 18:25 - финал

Спринт, классический стиль, мужчины

Алексей Полторанин, Денис Волотка

Начало в 15:05 - квалификация, 18:35 - финал

Шорт-трек

1000 м, мужчины

Нурберген Жумагазиев

Начало в 16:00 - квалификация

Эстафета 5000 м, мужчины

Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов, Мерсаид Жаксыбаев

Начало в 17:30 - квалификация

Конькобежный спорт1500 м, мужчины

Денис Кузин, Федор Мезенцев

Начало в 17:00 - финал

*по времени Астаны

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Фото: Хабар 24