Один человек погиб и 10 пострадали в результате аварии в Карагандинской области. Накануне на трассе Алматы-Екатеринбург произошло столкновение трех машин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

– Я в полудреме ехал. Единственное, глаза открыл – бах! – и всё. Я вишу на ремне безопасности вниз головой. Не могу пошевелить ногой, потому что она сломана, - сказал пострадавший Геннадий Кулешов.

Геннадий ехал на пассажирском сидении в авто, водитель которого, по предварительным данным, стал виновником аварии. Он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с машиной BMW. После этого в них врезался Nissan. Большинству пассажиров оказали первую помощь и отпустили домой. По некоторым данным, в районной больнице в тяжелом состоянии остается супруг погибшей женщины.

– В результате ДТП 37-летняя пассажир автомашины BMW от полученных травм скончалась на месте. Остальные участники ДТП обратились в медучреждения. По данному факту на сегодня проводится досудебное расследование по ст. 345 ч 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, - заявил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.

Фото: arnapress.kz