На Олимпиаде в Пхёнчхане обнаружили первую положительную допинг-пробу

13 февраля 2018, 07:13

Шорт-трекист Сайто являлся запасным в олимпийской сборной Японии в эстафете на 5000 метров.

Член сборной Японии по шорт-треку Кэй Сайто провалил допинг-тест на зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхёнчхане, пишет Life.ru.

По данным издания, в пробе 21-летнего японского спортсмена нашли запрещённый препарат. Правда, пока не раскрывается информация о названии вещества.

Планируется, что руководство национального олимпийского комитета Японии 13 февраля созовёт специальную пресс-конференцию, где будет официально объявлено о положительной пробе шорт-трекиста.

Сайто являлся запасным в сборной Японии в эстафете на 5000 метров. Финал на этой дистанции пройдёт 22 февраля.

Отмечается, что Сайто оказался первым японским спортсменом в истории зимних Олимпиад, провалившим допинг-тест.

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Фото: © REUTERS/Christian Forcher


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