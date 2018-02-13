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В Казахстане узаконили доплаты учителям до 50 процентов

13 февраля 2018, 08:59

Доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки

В Казахстане узаконили доплаты учителям до 50 процентов. Об этом говорится в постановлении Правительства РК от 7 февраля 2018 года № 42 "О внесении дополнений в постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», сообщает Zakon.kz.

Учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, будут доплачивать 30% от должностного оклада (ДО). Порядок и условия установления доплаты определяются уполномоченным органом в области образования. Доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки, но не более установленной законодательством нормативной учебной нагрузки.

От 30 до 50% к должностному окладу будут доплачивать учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования (педагог-мастер, педагог-исследователь, педагог-эксперт, педагог-модератор). Это так называемая доплата за квалификацию педагогического мастерства.

Порядок и условия установления доплаты также определяются уполномоченным органом в области образования. Доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки, но не более установленной законодательством нормативной учебной нагрузки.

Пункт постановления о доплате за квалификацию педагогического мастерства вводится в действие с 1 сентября 2018 года.

Фото: Алау-ТВ


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