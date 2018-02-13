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М. Башимов: Появление на карте столицы нового района – это веяние времени

13 февраля 2018, 09:17

Новый район позволит решать социальные вопросы точечно - Башимов.

Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов прокомментировал появление нового района в Астане.

"Астана – город с большим будущим. В этом году мы отмечаем 20-летний юбилей столицы. Наша столица растет, увеличилось население, построено много новых административных и жилых зданий. И появление на карте столицы нового района – это веяние времени. Название "Байконур" символично. Ведь, космодром Байконур – это одна из визитных карточек Казахстана, ассоциация, которая возникает при упоминании нашего государства", - рассказал он.

По его мнению, новый район позволит решать социальные вопросы точечно, что важно при росте населения города.

Фото: Bnews.kz.


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