У чиновников агентства по госслужбе изъяли «корочки»

Специальные ID-карты взамен устаревших «корочек» введены в пилотном режиме для всех сотрудников АДГСПК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя АДГСПК Нурлана Жахина.

Задачу о внедрении для сотрудников государственных органов обязательного использования ID-карт озвучил председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции на итоговой коллегии ведомства в конце января.

«Чтобы измениться глобально, нужно менять повседневные привычки. Нашим первым шагом станет отказ от пресловутых «корочек», которые зачастую используются не по назначению и являются рудиментом прошлого. Они будут заменены на современные ID-карты, сочетающие в себе несколько функций», - отметил он.

Ношение подобных карт позволяет более эффективно выполнять некоторые функциональные обязанности (хранение данных, доступ к объектам и зданиям, др.), а также иллюстрирует особую служебную культуру того или иного госоргана и госслужащего.

При этом введение ID-карт предлагается взамен действующих служебных удостоверений и магнитных карт, используемых для входа в служебные здания. Это позволит минимизировать коррупционные риски, связанные со злоупотреблениями при использовании служебных удостоверений, а также оптимизировать бюджетные расходы (стоимость изготовления служебных удостоверений, как минимум, в пять раз превышает стоимость изготовления ID-карт).

Полагается, что применение таких карт в Казахстане будет способствовать повышению у государственных служащих дисциплины и их узнаваемости для граждан, что в свою очередь повысит качество оказываемых государственных услуг.

К слову, опыт использования подобных ID-карт имеется в таких странах, как США, Великобритания, Филиппины, Сингапур и Индия.

Например, опыт Малайзии показывает, что использование карт помогает населению определять госслужащих, к которым можно обратиться, а также обжаловать их действия, в случае, если госслужащий при оказании услуг проявит недобросовестность или некомпетентность, или вообще окажется коррумпированным сотрудником.

На сегодняшний день ID-карты введены в пилотном режиме для всех сотрудников Агентства. В случае положительной практики, в дальнейшем подобными картами должны будут обзавестись все государственные органы страны.