В ЮКО в сфере образования успешно реализуют цифровые системы

Глава государства в своем Послании народу Казахстана отметил, что индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий. У Казахстана есть все необходимое для вхождения в число лидеров нового мира. Данное поручение реализуется согласно плану сферы образования Южно-Казахстанской области. Об этом сообщил руководитель управления образования Исатай Сагындыков, передает пресс-служба акима ЮКО.

По его словам, в прошлом году внедрена электронная система приема детей в школу. Цель - обеспечения открытости, прозрачности и недопущение человеческого фактора при размещении детей в школу. С помощью новой системы в 1-ые классы школ города приняты 21 945 учащихся, а в детские сады - 23 395 детей.

«Посредством развития цифровых образовательных ресурсов обучения уделяется внимание содержательности обучения и работам, направленным на предупреждение коррупции. В частности, открытый конкурс отбора учителей, межшкольная замена учащихся и процессы делопроизводства проводятся в электронном виде», - сказал И. Сагындыков, руководитель областного управления образования.

В настоящее время работа по приему преподавателей в образовательные учреждения города Шымкента перешла на электронный формат. Каждый гражданин, который ищет работу, может зайти на сайт и ознакомиться со списком вакантных мест, а также сдать необходимые документы. До сегодняшнего дня по новой системе на работу приняты 501 учителей.

Отметим, что в школах эта система эффективно используется в учебно-воспитательном процессе. В частности, в 40 школах города внедрен аппаратно-программный комплекс электронного управления.

По итогам проведенного анализа работ, где установлена новая система, по сравнению с предыдущим учебным годом за последние годы уровень пропусков занятий учащимися без уважительных причин сократился на 75%, а успеваемость учащихся повысилась на 12%.

Следует отметить, в результате проекта, значительно сократилось количество заявлений и обращений жителей города для получения направлений в детские сады, случаев требований взятки при трудоустройстве, подключений связей при размещении детей в школы.

Фото: caravan.kz.