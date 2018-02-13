Инвестиционные программы в Казахстане будут под общественным контролем

В Агентстве РК по делам госслужбы и противодействию коррупции состоялось первое в этом году заседание специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации антикоррупционной стратегии Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщалось ранее, специальная мониторинговая группа (СМГ) – консультативно-совещательный орган, призванный оценивать ход реализации антикоррупционной политики государства, состоящий преимущественно из представителей институтов гражданского общества, бизнес, научного и экспертного сообществ, известных общественных деятелей и популярных блогеров.

Создание данной группы впервые закрепило общественный контроль по вопросам противодействия коррупции на официальный уровень. По словам представителей агентства, СМГ, как уникальный институт гражданского контроля, положительно зарекомендовала себя при проведении общественного мониторинга деятельности государственных органов и с целью повышения эффективности было принято решение расширить её состав.

Спикер агентства также отметил, что каждый строительный объект, инвестиционная программа будут под общественным контролем. Для этого предусмотрено создание аналогичных мониторинговых групп на районном уровне, в том числе с участием представителей сельских округов.

Ряды республиканской мониторинговой группы пополнили депутаты парламента: Ершов С. М., Айсина М. А., Сапиев С. Ж.; известные общественные деятели и блогеры: Оралбай Абдикаримов, Кайрат Кудайбергенов, Аида Джексен; авторитетные эксперты: Рахим Ошакбаев, Салтанат Рахимбекова и Жанар Джандосова. Кроме того, председателем и заместителем председателя СМГ избраны общественный деятель Айгуль Соловьева и блогер Галым Байтук соответственно.

В ходе мероприятия известные общественные деятели отметили основные достижения в работе в 2017 году. К примеру, представитель НПП «Атамекен» Мурат Абенов подчеркнул, что по итогам проведенных совместно с экспертами и бизнес-сообществом анализов коррупционных рисков в 16 наиболее важных для бизнеса сферах выработаны порядка 800 рекомендаций по устранению коррупционных рисков.

Подводя итоги, члены специальной мониторинговой группы поделились дальнейшими планами на предстоящий год.

«В нынешнем году, начиная со следующего месяца, мы как представители общественности согласно утверждаемому плану будем проводить гражданский контроль всех государственных органов, а также охватим национальные холдинги и компании. Мы намерены осветить всю «внутреннюю кухню» и выступить мостом между госаппаратом и обществом, обобщая предложения по устранению коррупционных рисков и административных барьеров» - подчеркнула Айгуль Соловьева.

Отметим, что по итогам 2017 года СМГ агентства удостоена звания «Проект года» в рамках Казахстанской национальной премии «Народный любимец».

Фото: zab.ru