К началу нового учебного года 277 школ ВКО оснастят новым оборудованием

Напомним, в рамках проекта «Менің мектебім» планируется оснастить 277 полнокомплектных школ области 476 кабинетами новой модификации. Собранные земляками средства на Форуме предпринимателей «Туған жер», а именно 2,6 млрд тенге, пойдут на закупку оборудования и мебели в новые классы, сообщает Информационный центр ВКО.

Для реализации данной программы был заключен договор между областным управлением образования и поставщиком современного оборудования на общую сумму 2,3 млрд тенге, а также договор с местными производителями мебели на сумму около 430 млн тенге.

В настоящее время составлен график перечисления спонсорских средств предпринимателей городов и районов области в общественный фонд «Парыз». По информации на 8 февраля, на счету фонда 355 млн тенге. Бизнесмены постепенно вкладывают свои денежные средства.

Нужно отметить, что ремонтные работы проведены уже в 34 кабинетах. Срок полной укомплектованности и готовности классов - 1 августа текущего года. Однако сейчас существует проблема с доступом к сети Интернет: в некоторых школах скорость интернет-соединения ниже 4 мбит/с, что создает трудности в учебном процессе.

- Работа идет. Я уверен, что к началу нового учебного 2018-2019 года все 476 кабинетов будут полностью оснащены современным оборудованием и все школы обеспечены стабильным интернет-сигналом, - сказал Даниал Ахметов.

Кроме того, до 1 сентября текущего года 600 учителей-предметников и лаборантов пройдут комплексное обучение по использованию нового оборудования.