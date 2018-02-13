Что ждет сторонников Саакашвили после его высылки

После высылки Михаила Саакашвили в Польшу его политическая карьера на Украине завершена, а созданному им движению придется объединяться с другими силами, говорят эксперты, передает РБК.

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Во второй половине дня в понедельник, 12 февраля, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан военнослужащими Госпогранслужбы Украины в одном из грузинских ресторанов Киева, доставлен в аэропорт Борисполь и отправлен в Варшаву. Польская пограничная охрана вечером в понедельник подтвердила, что политик был принят на территории Польши на основе заявления о реадмиссии в отношении Саакашвили, которое подала Национальная миграционная служба Украины. Политик женат на гражданке Европейского союза (Сандра Рулофс, гражданка Нидерландов. — РБК), поэтому просьба украинской стороны была удовлетворена, говорится в заявлении.

Саакашвили был отправлен в Польшу, поскольку именно оттуда он в прошлом году незаконно въехал на Украину, объяснил в заявлении в Facebook представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Возвращение Саакашвили на Украину в сентябре прошлого года стало политическим шоу: при поддержке лидеров оппозиционных украинских партий и при большом стечении сторонников он пересек сухопутную границу недалеко от Львова. Мостисский суд Львовской области 22 сентября 2017 года признал его виновным в незаконном пересечении границы Украины. В начале 2018 года Окружной административный суд Киева дважды отказал Саакашвили в признании его беженцем, напомнил Слободян.

Гражданство Саакашвили получил от президента Петра Порошенко. Президент лично пригласил своего университетского друга (они учились в Киевском институте международных отношений при КНУ имени Тараса Шевченко) приехать на Украину, чтобы помочь с реформами. В мае 2015 года бывший президент Грузии был назначен президентом Украины губернатором Одесской области. Но проработал он в этой должности чуть больше года. В ноябре 2016 года Саакашвили подал заявление об отставке, заявив о невозможности побороть коррупцию в одном регионе из-за ее засилья во всей стране.

Саакашвили был депортирован из Украины за нарушение миграционного законодательства страны, сообщил РБК член коллегии украинского МВД Антон Геращенко. «Как поступают в любой цивилизованной стране с лицами, которые не имеют права находиться на ее территории? Правильно, их высылают на территорию того государства, откуда они прибыли», — отметил Геращенко.​ Он добавил, что речи о выдачи Саакашвили Грузии пока не идет. В Грузии против Саакашвили заведены уголовные дела о растрате бюджетных средств, Тбилиси не раз требовал от Киева его выдать.

Конец движению

Перестав быть одесским губернатором, Саакашвили принял участие в создании политического «Движения новых сил». Еще до официального съезда движения в феврале 2017 года его участники провели несколько антикоррупционных форумов в городах Украины. Основной повесткой движения была заявлена борьба с коррупцией — сначала участники и Саакашвили критиковали окружение президента Порошенко, но после лишения политика гражданства мишенью стал президент. Вернувшись в Киев осенью прошлого года, Саакашвили и его соратники начали проводить марши за импичмент Порошенко и организовали постоянный палаточный городок вблизи здания администрации президента. Очередная акция c участием Саакашвили прошла 4 февраля, а 11 февраля сторонники «Движения новых сил» и оппозиционные активисты других объединений провели автопробег к резиденции Порошенко в пригороде Киева. По данным украинского телеканала NewsOne, к дому главы государства в воскресенье приехали 16 машин. На 18 февраля движение Саакашвили запланировало еще один марш за импичмент. По данным киевской милиции, в марше 4 февраля приняли участие до 2500 человек.

Серьезной поддержки у «Движения новых сил» не было. Согласно опубликованному в январе опросу фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова, рейтинг движения составляет 1,7%.

Решение о депортации Саакашвили именно сейчас отчасти связано с событиями последних дней, отмечает украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Митинг у резиденции президента 11 февраля и планы провести 18 февраля массовую демонстрацию вынудили власти действовать быстро и жестко», — рассказал РБК эксперт.

Предвыборная депортация

В декабре прошлого года, после крупнейшего митинга сторонников Саакашвили, власти также попытались задержать политика. Сторонники не дали увезти его на допрос в Службу безопасности Украины, вызволив из машины. После этого генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил политика в попытке госпереворота, деньги на который якобы были выделены бизнесменом Сергеем Курченко, проживающим в России.

И в декабре, и сейчас украинские эксперты связывают атаки на Саакашвили с приближающейся кампанией по выборам президента и парламента Украины — выборы главы государства должны состояться в марте следующего года, а парламентские — осенью. Формально президентская кампания начнется только в октябре, однако в интересах киевских властей было как можно скорее убрать Саакашвили с политической сцены, не дожидаясь даже лета, говорит Карасев: «Если ему и зимой удавалось собирать многотысячные митинги, чего же ждать весной? Поэтому власти пошли на упреждающий удар».

Движение Саакашвили было в большей степени медиапроектом, нежели движением с классической структурой, без лидера оно может сохраниться и на некоторое время стать проектом, объединяющим борющиеся с Порошенко либеральные силы, говорит эксперт украинского аналитического центра «Дом демократии» Анатолий Октисюк. По мнению эксперта, Саакашвили может заявлять о своем намерении вновь вернуться на Украину, однако его политическую деятельность в стране можно считать завершившейся.

Без яркого лидера в лице Саакашвили его «Движение новых сил» едва ли сохранится как отдельная самостоятельная политическая единица и вынуждено будет блокироваться с другими оппозиционными силами, отмечает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Прочие оппозиционные силы будут довольны устранением Саакашвили из политики. Его депортация освобождает поле для других политических игроков, которые, более того, смогут использовать его команду и собранные ресурсы. В первую очередь это Юлия Тимошенко», — рассказал РБК Погребинский. Тимошенко в понедельник призвала Порошенко не превращаться в диктатора и прекратить преследование Саакашвили.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Макаренко

Фото: Gleb Garanich / Reuters