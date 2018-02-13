В Павлодарской области обсудили поручения Нурсултана Назарбаева

Глава региона Булат Бакауов вместе с акимами городов и районов и руководителями управлений определили план дальнейшей работы по развитию обрабатывающего сектора промышленности и цифровизации.

После расширенного заседания правительства с участием главы государства в Павлодарской области провели совещание, на котором обсудили поручения президента. Глава региона Булат Бакауов вместе с акимами городов и районов и руководителями управлений определили план дальнейшей работы по развитию обрабатывающего сектора промышленности и цифровизации, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Начав совещание, глава региона отметил, что президент страны поручил принять меры по увеличению доли обрабатывающего сектора в экономике, а также остановился на вопросах внедрения передовых технологий в производство.

- Что касается районов, то почти во всех из них обрабатывающая промышленность представлена производством продуктов питания, - сказал аким. – В прошлом году зафиксировано снижение индекса физического объема по производству продуктов в Баянаульском, Железинском, Щербактинском, Майском и Успенском районах. Поручаю проанализировать все объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, по каждому из них должен быть предельно четкий план развития по выходу на полную мощность.

Не обошли стороной и вопрос ремонта дорог. Булат Бакауов сообщил, что по программе «Нурлы жол» из республиканского бюджета Павлодарской области на эти цели выделили 2,8 миллиарда тенге. Такую же сумму в качестве софинансирования изыщут в местном бюджете.

- Мы должны понять, на какие дороги пойдут эти деньги, - заявил глава региона. - Должны делаться не те дороги, на которые есть проектно-сметная документация, а те, которые нужны жителям нашего региона. Условия необходимо создавать там, где они действительно нужны.

Обсудили на совещании и проблему самозанятого населения и его участия в системе обязательного социального медицинского страхования. На встрече в Астане вице-премьер страны Ерболат Досаев попросил президента перенести внедрение системы с 2020 на 2019 год, а потому, по словам Булата Бакауова, Павлодарская область должна быть к этому готова.

- Одной из причин торможения реформы здравоохранения Нурсултан Назарбаев назвал проблему информатизации, - отметил глава региона. – У нас до сих пор вместо электронных паспортов здоровья врачи ведут документацию на бумаге. Медицинские организации на местах слабо обеспечены компьютерами и доступом к Интернету. В первом квартале проблема обеспечения компьютерной техникой в Павлодарской области должна быть закрыта! В целом глава государства придает большое значение цифровизации во всех сферах. Нам нужно доступно объяснить аспекты внедрения цифровизации и какой эффект от этого будет.

По словам Булата Бакауова, президент также отметил формальный и несистемный подход в реализации программы «Рухани жангыру» в некоторых регионах. А потому аким области призвал подчиненных к более конкретным действиям в работе по этому направлению.

- Не нужно проводить под эгидой «Рухани жангыру» все мероприятия в области, - потребовал глава региона. - Эта программа должна пополняться уникальными проектами. К примеру, сакральные места нашего региона, обозначенные еще в прошлом году, должны быть облагорожены и иметь ухоженный вид. Займитесь этой работой. Управлению внутренней политики нужно шире пропагандировать программу «Рухани жангыру». Это должны быть не разовые акции, а настоящая системная работа.

Адиль Аскеров

Фото Валерия Бугаева