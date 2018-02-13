Блокчейн в законе: в Алматы обсудят регулирование криптовалют

Перед гостями конференции выступят более 20 известных спикеров из Казахстана, России и США.

Международная практика в области криптовалют неоднозначна, и ее регулирование в Казахстане - главный вопрос, который волнует и бизнес-сообщество, и обычных жителей, решившихся инвестировать в цифровые деньги. 16 февраля в отель Rixos Алматы пройдет большая «Криптоконференция», где поднимут тему криптовалютного закона, стратегий инвестирования и развития бизнеса на блокчейне в Казахстане.

Перед гостями конференции выступят более 20 известных спикеров из Казахстана, России и США: топ-менеджеры громких проектов и крупных компаний, главы блокчейн-ассоциаций, эксперты в области трейдинга и продвижения блокчейн-проектов. Ожидается сотни гостей.

Откроет мероприятие Есет Бутин, глава Казахстанской Ассоциации Блокчейна и Криптовалют: спикер поделится мыслями о регулировании криптовалют в Казахстане и странах Таможенного союза. Позже состоится панельная дискуссия на эту тему с участием Марата Сариева из «Парка инновационных технологий» и Станислава Соколовского из компании «Midex».

Отдельный блок докладов будет посвящен созданию и проведению ICO-проектов. Организаторы обещают инсайдерскую информацию от российского проекта Kickico: Михаил Сергеев расскажет, как компании удалось собрать более $20 млн. Также на мероприятии выступят Сергей Рябов, (СEO AHOOLEE), Валентина Дрофа CEO (ICO PR Agency, Drofa PR), Илья Обушенко (эксперт Group-IB) и другие.

Киберугрозы ICO проектов, инвестирование в криптовалюты, ошибки в трейдинге, продвижение и создание коммьюнити, тренды и прогнозы рынка ICO – спикеры затронут самые важные и волнующие темы.

Приобрести билеты на “Криптоконференцию” можно на официальном сайте мероприятия.

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