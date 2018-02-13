ПРАВМЕДИА: прямой эфир вебинара по новому Кодексу РК «О недрах и недропользовании»
На вебинаре вы услышите ответы на все вопросы, заданные участниками первого мероприятия.
Уважаемые недропользователи!
Смотрите бесплатный вебинар на тему: «Новый Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»: основные его положения и вопросы применения к ранее заключенным контрактам на недропользование»(ЧАСТЬ 2).
В прямом эфире подробно рассмотрим вопросы:
- передачи права недропользования,
- исполнения отдельных обязательств недропользователей.
Также на вебинаре вы услышите ответы на все вопросы, заданные участниками первого мероприятия.
Ведущая - Казиева Гульжаухар, ассоциированный профессор Каспийского университета, автор ряда учебных, методических пособий, монографий в т.ч. по вопросам недропользования, бизнес-тренер.
Фото: Today.kz
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