ПРАВМЕДИА: прямой эфир вебинара по новому Кодексу РК «О недрах и недропользовании»

На вебинаре вы услышите ответы на все вопросы, заданные участниками первого мероприятия.

Уважаемые недропользователи!

Смотрите бесплатный вебинар на тему: «Новый Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»: основные его положения и вопросы применения к ранее заключенным контрактам на недропользование»(ЧАСТЬ 2).

В прямом эфире подробно рассмотрим вопросы:

- передачи права недропользования,

- исполнения отдельных обязательств недропользователей.

Также на вебинаре вы услышите ответы на все вопросы, заданные участниками первого мероприятия.

Ведущая - Казиева Гульжаухар, ассоциированный профессор Каспийского университета, автор ряда учебных, методических пособий, монографий в т.ч. по вопросам недропользования, бизнес-тренер.

Фото: Today.kz