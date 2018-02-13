Не доехали: в Алматы на повороте к акимату столкнулись две иномарки

В Алматы утром на пр.Алтынсарина столкнулись автомобили Mercedes Е-класса и Lexus ES, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла не доезжая ул.Шаляпина, напротив акимата. Как рассказал водитель Mercedes, он ехал по среднему ряду в южном направлении, собираясь свернуть направо к акимату. Ему навстречу двигался Lexus, который тоже намеревался свернуть к акимату, налево. Водитель немецкой иномарки предположил, что машины в левом ряду пропускали поворачивавший Lexus, и водитель смело стал совершать маневр, не убедившись, что средний ряд, где двигался Mercedes, его пропускает.

Водитель Mercedes пытался уйти от столкновения, но ударил Lexus углом. После этого Mercedes понесло на обочину, где он врезался в дерево, повиснув над арыком.

В результате ДТП обошлось без пострадавших. Как рассказали очевидцы, за рулем Lexus был мужчина в форме. Сразу после аварии он куда-то пропал, а позже появился уже переодетый.