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Венесуэлу временно лишили голоса в ООН из-за долгов

13 февраля 2018, 10:10

Подобная ситуация происходит не первый раз.

Венесуэла временно лишилась права голоса в рамках Генеральной ассамблеи ООН из-за накопившихся долгов, сообщает канал NTN24 со ссылкой на саму организацию.

Как сообщает РИА Новости, нормы ООН устанавливают, что право голоса страны временно приостанавливается в случае неуплаты ею положенного взноса в бюджет организации. По состоянию на конец января этого года, к таким должникам, кроме Венесуэлы, относились еще семь стране – ЦАР, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гренада, Ливия, Суринам и Йемен.

В случае Венесуэлы подобная ситуация происходит не первый раз: в 2017 году она уже лишалась права голоса, однако после этого произвела платеж и данная мера была отменена.

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский


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