Всемирный банк: к 2050 году в мире нужно создать дополнительно 300 млн рабочих мест

Инвестиции в человеческий капитал - это то, что определит будущее стран. Об этом заявил в понедельник в Дубае президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ён Ким, выступая на 6-м Всемирном правительственном саммите (World Government Summit), посвященном вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни, передает ТАСС.

В престижном мероприятии принимают участие более 4 тысяч делегатов из 140 стран, включая глав международных организаций, представителей руководства ведущих научно-технических структур и технологических корпораций мира.

По словам главы ВБ, "все страны мира должны быть готовы конкурировать в экономике будущего, что бы оно ни принесло". "К 2050 году 150 млн человек покинут рынок рабочей силы, а 450 млн войдут в него. Это значит, что возникнет разрыв в 300 млн рабочих мест, которые необходимо создавать", - подчеркнул Джим Ён Ким.

"Профессии будущего будут самыми разными, а инновации будут двигаться вперед", - отметил он, указав в этой связи на "важность инвестирования в образовательную систему".

"Около 250 млн детей по всему миру в настоящее время неграмотны и примерно столько же остаются вне школьного образования", - посетовал президент ВБ.

При подготовке студентов, продолжал он, "мы должны сделать так, чтобы они получали возможности обучаться решению проблем, созиданию, аналитическому мышлению, а также получали шанс применить свои способности, внося вклад в экономику будущего".

"Многие страны, которым удалось добиться больших успехов, начинали инвестировать в своих граждан с малых лет. Инвестиции в человеческий капитал - это крайне важный процесс, и это то, что определит будущее стран мира", - сказал президент ВБ.

Джим Ён Ким также отметил огромные достижения ОАЭ, назвав правителей страны "лидерами, чьи взгляды меняют мир". "Одна из причин, почему я здесь, заключается в том, что ОАЭ - это пример страны, инвестирующей в человеческий капитал. А инвестиции в людей - это самые важные инвестиции, которые можно делать", - отметил он.

Саммит, формирующий будущее

Всемирный правительственный саммит проводится под патронажем премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Он учрежден в 2013 году и за короткое время превратился в событие международного масштаба.

Как рассказали в беседе с корреспондентом ТАСС организаторы, "представительный форум обсуждает идеи и технологии, которые изменяют мир и формируют будущее". Кроме того, на саммите "происходит обмен опытом по вопросам внедрения передовых технологий и методов эффективного управления в государственном и частном секторах".

Площадка World Government Summit активно используется для "презентации смелых инновационных проектов, призванных совершать прорывы и менять представления о горизонтах возможного".

В программе нынешнего форума также присутствуют такие темы, как пути достижения благополучия и справедливости в обществе XXI века, реагирование на изменение климата, перспективы освоения человеком других планет, роль биотехнологий в медицине ближайшего будущего и многие другие.

Всемирный правительственный саммит в Дубае, проходящий в комплексе Madinat Jumeirah, завершит работу вечером 13 февраля.

Первин Мамед-заде

Фото: © AP Photo/Jose Luis Magana