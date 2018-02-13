Фильм "Движение вверх" и послание Президента искали в январе казахстанцы в интернете
Также казахстанцы интересовались праздниками.
Яндекс изучил, какие темы сильнее всего "взлетели" в Казахстане в январе – события, люди, явления, информацию о которых казахстанские пользователи стали чаще искать в интернете в прошлом месяце, сообщает Zakon.kz.
В январе казахстанцы больше всего интересовались посланием Нурсултана Назарбаева, праздниками и новинками кино.
Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске в январе:
Послание Нурсултана Назарбаева
Рождество (искали традиции, гадания и поздравления)
Крещение (искали поздравления и информацию о крещенских купаниях)
Михаил Державин (в связи со смертью актера)
Старый Новый год
Людмила Сенчина (в связи со смертью певицы)
Масленица (искали дату)
Татьянин день
Мем "Угандийский Наклз"
Налоговый кодекс
Топ-3 премьер фильмов, которыми казахстанцы интересовались в январе:
Фильм "Движение вверх"
Фильм "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти"
Фильм "Бизнес по-казахски в Америке"
Фото: Yarsport.Ru; 24kz; Вести
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