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Фильм "Движение вверх" и послание Президента искали в январе казахстанцы в интернете

13 февраля 2018, 10:19

Также казахстанцы интересовались праздниками.

Яндекс изучил, какие темы сильнее всего "взлетели" в Казахстане в январе – события, люди, явления, информацию о которых казахстанские пользователи стали чаще искать в интернете в прошлом месяце, сообщает Zakon.kz.

В январе казахстанцы больше всего интересовались посланием Нурсултана Назарбаева, праздниками и новинками кино.

Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске в январе:

Послание Нурсултана Назарбаева
Рождество (искали традиции, гадания и поздравления)
Крещение (искали поздравления и информацию о крещенских купаниях)
Михаил Державин (в связи со смертью актера)
Старый Новый год
Людмила Сенчина (в связи со смертью певицы)
Масленица (искали дату)
Татьянин день
Мем "Угандийский Наклз"
Налоговый кодекс


Топ-3 премьер фильмов, которыми казахстанцы интересовались в январе:

Фильм "Движение вверх"
Фильм "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти"
Фильм "Бизнес по-казахски в Америке"

Фото: Yarsport.Ru; 24kz; Вести


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