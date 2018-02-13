Фильм "Движение вверх" и послание Президента искали в январе казахстанцы в интернете

Яндекс изучил, какие темы сильнее всего "взлетели" в Казахстане в январе – события, люди, явления, информацию о которых казахстанские пользователи стали чаще искать в интернете в прошлом месяце, сообщает Zakon.kz.

В январе казахстанцы больше всего интересовались посланием Нурсултана Назарбаева, праздниками и новинками кино.

Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске в январе:

Послание Нурсултана Назарбаева

Рождество (искали традиции, гадания и поздравления)

Крещение (искали поздравления и информацию о крещенских купаниях)

Михаил Державин (в связи со смертью актера)

Старый Новый год

Людмила Сенчина (в связи со смертью певицы)

Масленица (искали дату)

Татьянин день

Мем "Угандийский Наклз"

Налоговый кодекс



Топ-3 премьер фильмов, которыми казахстанцы интересовались в январе:

Фильм "Движение вверх"

Фильм "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти"

Фильм "Бизнес по-казахски в Америке"

Фото: Yarsport.Ru; 24kz; Вести