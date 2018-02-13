Рост экономики Актюбинской области составит не менее 5% в 2018 году

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев провел селекторное совещание по вопросам реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства в минувшую пятницу, 9 февраля. В нем приняли участие руководители государственных органов, предприятий и компаний, фермерских хозяйств и общественных организаций, сообщает пресс-служба акима области.

«Одно из основных поручений - не снижение темпов развития экономики. Минувший год область завершила с ростом в 5%, в этом году должно быть не меньше. Для этого необходимо активно включаться в работу с самого начала года и обеспечить эффективную реализацию государственных и правительственных программ», - отметил, открывая совещание, Бердыбек Сапарбаев.

Подробный прогноз социально-экономического развития региона на 2018 год, основанный на поручениях Президента, представил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Олжас Смагулов.

Согласно прогнозу, обеспечить рост экономики области не ниже 5% в текущем году - задача выполнимая. Экономическое развитие в основном будет обеспечено за счет промышленности, развития МСБ, сельского хозяйства, торговли, строительного сектора и привлечения инвестиций.

Так, ожидается, что объем промышленности составит 2 трлн. тенге, что на 448 млрд. тенге больше уровня 2017 года. Прогнозируется интенсивный рост обрабатывающей промышленности с 526 млрд. до 840 млрд. тенге.

«Если в 2015 году обрабатывающая промышленность обеспечивала 26% всей промышленности региона, то по прогнозу в 2018 году - 44%. Это является подтверждением диверсификации экономики и снижения зависимости от нефтегазового сектора. Однако в соответствии с Посланием Президента горно-металлургический и нефтегазовый комплекс должны сохранить свое стратегическое значение для нашей экономики», - отметил в своем выступлении О.Смагулов.

В рамках развития инновационных технологий будет проведена технологическая модернизация и цифровизация 25 предприятий на сумму 38 млрд. тенге и продолжена работа по внедрению 18 технологий ЭКСПО-2017.

В сфере промышленности в 2018 году особое внимание будет уделено вопросам использования потенциала малых нефтяных и иных резервных месторождений, развития сферы нефтепереработки и нефтехимии, внедрения инновационных технологий, увеличения количества проектов в рамках ГПИИР, максимальной загрузки действующих предприятий, повышения потенциала моногорода Хромтау, уровня местного содержания в закупках компаний и реализации партнерских программ с крупнейшими предприятиями.

В экономику области в текущем году будет привлечено более 502 млрд. тенге инвестиций, что на 65,4 млрд. тенге больше чем в 2017 году.

Огромные резервы роста имеет сельское хозяйство. Для их эффективной реализации предложен ряд мер по рациональному использованию земли, повышению продуктивности животноводства и растениеводства, производительности труда в сельском хозяйстве, развитию мясного кластера, созданию центра обслуживания фермеров и индустриально-аграрной зоны.

Отметим, в соответствии с Посланием Президента, приоритетной в сельском хозяйстве остается работа по внедрению новых технологий и привлечению стратегических инвесторов в проекты по переработке продукции, развитие государственно-частного партнерства.

Объем строительных работ составит 177 млрд. тенге. Ожидается ввод 870 тыс. квадратных метров жилья, что на 9,8% больше прошлого года. При этом в регионе должен быть разработан план действий по внедрению, согласно поручению Президента, новых методов строительства, современных материалов, повышению экологичности и энергоэффективности зданий.

Также был обсужден вопрос необходимости более активного привлечения казахстанских и зарубежных строительных компаний на актюбинский рынок, создания строительного кластера и максимального использования механизмов господдержки в рамках программ «Нұрлы жер» и «Нұрлы жол».

Аким области потребовал проведения качественной подготовительной работы по ОСМС, более активной работы по актуализации статуса жителей, снижению количества самозанятых минимум на 10-15% за счет их перевода в продуктивную занятость, модернизации общественного сознания, пересмотра прогнозных данных по количеству создаваемых рабочих мест и др.

Резюмируя совещание, Бердыбек Сапарбаев озвучил ряд задач, направленных на эффективное выполнение поручений Главы государства. Отдельно аким области остановился на вопросах, касающихся цифровизации.

«В рамках расширенного заседания Правительства Главой государства особый упор был сделан на вопросах развития цифровизации. В целом, элементы цифровизации должны внедряться во всех сферах экономики, начиная с социального блока, заканчивая промышленностью», - подчеркнул глава региона.