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В Алматы минивен выбил с дороги на обочину две встречные машины

13 февраля 2018, 10:32

Причину выезда на встречную полосу выясняют сотрудники полиции.

На 71 разъезде в Алматы произошло ДТП с участием трех машин, передает корреспондент Zakon.kz.

В сторону города по 71 разъезду двигалась Kia Rio, за ней - Toyota Windom. Неожиданно со встречной полосы выехал Nissan Presage и почти в лоб врезался в Kia Rio, которую от удара закрутило и отбросило на обочину. А Nissan следом врезался в Toyota, которую тоже откинуло на обочину, где она столкнулась с Kia. Nissan же развернуло в обратную сторону после последнего удара.

Всех участников ДТП прибывшие медики осмотрели на месте, госпитализация никому не потребовалась

Со слов супруга девушки, сидевшей за рулем Kia, авария произошла около 7.30 утра, и Kia с Toyota стояли в пробке.


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