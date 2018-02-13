Провоз крупной партии табака для электронных сигарет пресекли в аэропорту Алматы
13 февраля 2018, 10:35
Один казахстанец пытался провезти 124 блока, второй – 94 блока.
Провоз более 200 блоков табака для электронных сигарет был пресечен казахстанскими пограничниками, передает Zakon.kz.
"Пограничным нарядом в пункте пропуска Международного аэропорта "Алматы" на рейсе сообщением "Киев – Алматы" были задержаны двое граждан Казахстана с крупной партией табака для электронных сигарет. Один казахстанец пытался провезти 124 блока, второй – 94 блока. В каждом блоке по 10 пачек", - говорится в сообщении погранслужбы КНБ РК.
Проинформированы представители взаимодействующих органов.
Фото: svopi.ru.
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