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Провоз крупной партии табака для электронных сигарет пресекли в аэропорту Алматы

13 февраля 2018, 10:35

Один казахстанец пытался провезти 124 блока, второй – 94 блока.

Провоз более 200 блоков табака для электронных сигарет был пресечен казахстанскими пограничниками, передает Zakon.kz.

"Пограничным нарядом в пункте пропуска Международного аэропорта "Алматы" на рейсе сообщением "Киев – Алматы" были задержаны двое граждан Казахстана с крупной партией табака для электронных сигарет. Один казахстанец пытался провезти 124 блока, второй – 94 блока. В каждом блоке по 10 пачек", - говорится в сообщении погранслужбы КНБ РК.

Проинформированы представители взаимодействующих органов.

Фото: svopi.ru.


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