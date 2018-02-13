Украинцы потеряли «коллективный иммунитет»

Такова расплата за «недовакцинацию». Россиянам и всем «бывшим советским» нужно насторожиться, передает "Росбалт".

Чиновникам украинского Минздрава ежедневно приходится повторять: эпидемии кори в Украине нет, а есть вспышка болезни. Но, полагаясь на практический опыт, граждане уверены — если власти настойчиво утверждают, что чего-то нет, то на самом деле — это есть, с крайне высокой степенью вероятности.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун в 2017 году было зарегистрировано 4782 случая кори, но «ситуация находится под контролем». Она отметила, что среди вакцинированного населения нет ни одного смертельного случая. Но ее оптимизм не разделяют ни население, ни врачи. В Украине не осталось ни одного региона, где бы не зарегистрировали случаи заболевания корью. Количество заболевших стремительно увеличивается. Один за другим подтверждаются летальные случаи. «На 2 февраля 2018 года ситуация с заболеванием корью продолжает оставаться напряженной, — сообщил на брифинге генеральный директор государственного учреждения Центр общественного здоровья Владимир Курпита. — По нашим данным, за пятую неделю 2018 года корью заболели 930 человек — 295 взрослых и 635 детей. Это еще на 7% больше, чем на предыдущей, четвертой неделе». А всего за пять первых недель заболевших, по его информации, 3554 человека, из них 2345 госпитализированы.

Статистику смертельных исходов чиновники стараются не афишировать, но периодически она всплывает в СМИ, правда, проверить ее пока не представляется возможным. На начало третьей декады января сообщалось о том, что в 2017 и 2018 году от кори в Украине умерли всего восемь человек — пятеро детей и трое взрослых. Но с тех пор редкий день обходится без скорбных новостей.

Более всего страху нагоняет то, что лекарств от кори не существует. Все, что могут делать врачи — это «лечить» симптоматику (смягчать кашель, сбивать температуру). Корь — «летучее» инфекционное заболевание, очень заразное, распространяется на 300-400 метров: если в вашем подъезде есть больной — вы уже рискуете заразиться.

Девять из 10 неиммунизированных людей, контактирующих с больным, будут заражены. Заболевание грозит осложнениями — пневмонией, ушной инфекцией, воспалением мозга — энцефалитом, потерей зрения, а также может привести к инвалидности и смерти. Единственный способ защититься — вакцинация. В Минздраве Украины уже заявили, что вспышка заболеваемости была прогнозируема, ее объясняют низким охватом профилактических прививок у детей. Но непонятно, если знали, то почему не «трубили» о проблеме на весь мир и не предприняли мероприятий для предотвращения эпидемии?

Для того, чтобы не вспыхнула эпидемия кори, нужно, чтобы было вакцинировано не менее 90% населения страны, тогда против болезни сработает «коллективный иммунитет». При этом в 2016 году в Украине были сделаны прививки лишь 45% детей, а повторно привито и того меньше — 30% малышей. Потому-то корь и возвращается. «За последние 15 лет фиксировали три эпидемических подъема кори с периодическими циклами в 5-6 лет: в 2001, 2006 и 2012 годах. В эти годы заболеваемость возрастала в десятки и сотни раз», — говорится в сообщении Минздрава.

Большинство больных корью сейчас (более 86%) — это люди, которые не были полностью защищены прививками — двумя дозами вакцины против кори, краснухи и паротита КПК, поскольку примерно у 15% вакцинированных детей после первой дозы иммунитет не вырабатывается. Согласно календарю прививок, вакцинировать против кори нужно в 12 месяцев и 6 лет. «Менее половины украинских детей были привиты от кори по календарю прошлого года. Все взрослые и дети в случае отсутствия вакцинации остаются в группе риска, и об этом важно напоминать пациентам, родителям. Из 1000 людей, которые заразились корью, один умирает, один переболевает энцефалитом, а 50 получают тяжелые осложнения, от которых страдают всю жизнь. В то же время случаи сложных реакций на вакцину встречаются с меньшей вероятностью, чем один раз на миллион», — сказал в интервью «Стране» заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

Отметим, что заболеть корью могут и дети, и взрослые — вакцинированные и невакцинированные, но у вакцинированных заболевание протекает с меньшими осложнениями. «Эффективность одной дозы (вакцины) — 90-95%, две дозы — это 98% и выше. У 1-2% вакцинированных может не сформироваться иммунитет при вакцинации, поэтому они могут заболеть и попасть в статистику, — отмечает в своем блоге инфекционист Федор Лапий. — И мы должны понимать еще один момент (это из практики моей и моих коллег) — среди так называемых вакцинированных на самом деле много невакцинированных детей, то есть это те дети, которые вакцинированы только на бумаге, поскольку имеют купленные справки о вакцинации, но в статистику они попадают как вакцинированные».

Противокоревая вакцина используется во всем мире уже больше 50 лет, и за эти годы она зарекомендовали себя как безопасный и эффективный способ профилактики, сообщают в ЮНИСЕФ. Только с 2000 по 2016 годы смертность от кори снизилась на 79%, а это значит, что сохранено 20,3 миллиона детских жизней. По меньшей мере в пяти регионах мира корь должна быть полностью искоренена до 2020 года — такую стратегическую цель провозгласила ВОЗ. В 42 из 53 стран Европы удалось остановить распространение кори (правительство Черногории, например, чтобы уменьшить количество невакцинированных, ввело наказание для родителей в виде штрафа в размере 2000 евро). Проблемными остаются те страны, где уровень охвата прививками недостаточен, среди них — и Украина.

«Так почему же у нас такие низкие показатели вакцинации населения?» — спрашивают украинцы. Дело в том, отвечают специалисты, что в Украине в течение последних нескольких лет были значительные перебои с поставками вакцин. Многим родителям прямо в больницах говорили: вакцины нет, ищите, покупайте за свои деньги. Из-за их нехватки даже появились «прививочные» туры в Европу: украинцы, которые не смогли найти вакцины в своей стране, все чаще вывозят детей прививаться за границу.

К тому же, бывали случаи, когда из-за некачественной вакцины дети получали анафилактический шок или другие осложнения с вероятным летальным исходом. Так, среди возможных осложнений от вакцины — атаксия (неспособность координировать деятельность мышц), умственная отсталость, асептический менингит, конвульсии, паралич, энцефалит, рассеянный склероз. Так что многие родители, как заявлял известный детский врач Евгений Комаровский, «перестали бояться кори и теперь боятся прививок». Как следствие, по его словам, фактически Украина сейчас находится на пороге эпидемии этой болезни. Кстати, и это касается все родившихся в Советском Союзе (РФ не исключение), — людей в советское время прививали один раз, поэтому и взрослым, которые не получили вторую дозу вакцинации, медики советуют привиться повторно, если лабораторный тест выявит отсутствие антител.

Параллельно то ли с «эпидемией, то ли со «вспышкой» кори, которая уверенно распространяется по Украине, ухудшается ситуация и с другими опасными болезнями. «Заболеваемость корью по сравнению с предыдущими годами выросла в 70 раз! Но вспышка эпидемии кори — минимальная проблема, которая может сегодня возникнуть, — написала председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в Facebook. — Ведь на 30% выросла заболеваемость коклюшем, увеличивается количество случаев столбняка. На очереди — вспышка заболеваемости более страшными болезнями — дифтерией и полиомиелитом, которые приводят к инвалидности, а в отдельных случаях — и к смерти больных».

По ее словам, проблема, которая сложилась с недовакцинацией украинцев уже представляет угрозу национальной безопасности, а Украину отнесли к странам, которые нежелательно посещать из-за высокого риска заразиться опасными заболеваниями, которыми в Европе уже давно не болеют. Маловероятно, что «неповоротливому» руководству Украины удастся в один момент кардинально изменить ситуацию к лучшему — эхо «раздолбайства» в предыдущие годы грозит «накрыть» население смертельно опасными болезнями. Так что, хочешь выжить — помоги себе сам. Такой вывод сегодня делают многие украинцы.

Валентин Корж, Днепр, Украина

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