Кредитные карты с возможностью покупок в рассрочку за февраль 2018 года

Количество платежных карт в обращении за 2017 год увеличились на 23,6% (3,7 млн ед.), до 19,4 миллиона. Для сравнения, по итогам 2016 года их количество, наоборот, уменьшилось на 8,5% (1,5 млн ед.) за год.

Держателей карточек в 2017 году стало больше на 19,7% (2,8 млн), до 17 млн человек. Годом ранее их количество сокращалось год-к-году на 0,7% (минус 100,6 тысячи).

Количество использованных (активных) карт за год выросло на 17,4% (1,5 млн ед.), до 9,9 млн ед. на конец 2017 года. Их доля от карт в обращении составила 50,9%.

Самые высокие темпы роста среди активных карт в 2017 году - у кредитных: на 28,8% (320,3 тыс. ед.), до 1,4 млн ед.

Рост отмечается не первый год, так, по итогам 2016 года их количество уже показывало годовой прирост сразу в 2,6 раза (684,9 тыс. ед.), до 1,1 миллиона.

Это позволило увеличить долю активных кредитных карт от всех использованных в 2016 году - с 5,1% до 13,2%, в 2017 - довести этот показатель до 14,5%.

Количество активных кредиток увеличилось во всех регионах РК. Самый высокий рост был зафиксирован в Алматинской области - в 2,8 раза (3,4 тыс. ед.), до 5,3 тыс. ед. Доля от РК выросла с 0,2% до 0,4%. Удельный вес от всех активных карт в регионе увеличился с 0,5% до 1,2%.

На втором месте по темпам роста ЮКО - в 2,2 раза (4,1 тыс. ед.), до 7,6 тыс. ед. Доля от РК выросла с 0,3% до 0,5%. Удельный вес от всех активных карт в области увеличился с 0,5% до 0,9%.

Замыкает тройку лидеров Мангистауская область - на 73,8% (3,1 тыс. ед.), которая опередила Кызылординскую всего на 0,1 п.п. Количество активных кредитных карт в регионе составило 7,3 тыс. ед. Доля от РК выросла с 0,4% до 0,5%. Удельный вес от всех активных карт в области увеличился с 1,4% до 2,3%.

Более 92,6% активных кредитных карт приходятся на Алматы (годом ранее - 94,2%), рост за год на 26,6% (278,8 тыс. ед.), до 1,3 млн ед. Удельный вес от всех активных карт в городе при этом уменьшился с 45,5% до 38,7%. Стоит отметить, что подобные показатели концентрации кредиток в Алматы объясняются особенностями процессинга: так, у некоторых БВУ кредитные карты (особенно неименные карты, которых на рынке очень много) по определению регистрируются в финансовом центре, так как в Алматы находятся головные офисы банков.

На фоне развития сегмента кредиток, на рынке становятся популярными и специализированные продукты: кредитные карты с возможность совершения покупок в рассрочку. Подобные платежные карты предлагают уже 4 банка - Kaspi, Евразийский, Хоум Кредит и Народный Банк.

Одним из первых, кто вышел на данный рынок был Kaspi. Банк предлагает клубную карту Kaspi Red с рассрочкой на 3 месяца. Оплатить покупку картой можно только в сети партнеров банка.

Евразийский банк предлагает «Карту рассрочки». С ее помощью помимо покупки в рассрочку на 3 месяца в сети партнеров без переплаты, также можно совершать любые безналичные покупки вне сети партнеров с комиссией 2% от покупки.

Хоум Кредит предлагает приобрести «Кредитную карту с условной рассрочкой». Рассрочка здесь предлагается сроком на 5 или 12 месяцев, но только на первую покупку и только в сети партнеров банка - без переплаты.

Народный Банк предлагает «Карточку для рассрочки Light» со сроком до 12 месяцев в сети партнеров банка. На срок до 6 месяцев покупка обходится без комиссий, процентов и переплаты. При сроках рассрочки 9 и 12 месяцев взимается комиссия за организацию займа 1% ежемесячно от суммы покупки.