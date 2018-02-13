Минюст о 22 млрд долларах Нацфонда: снятие ограничения - вопрос времени

Республика Казахстан подала встречные иски в США и Великобритании в отношении Стати и других по обвинению в фактах мошенничества.

Заявление касательно ареста 22 миллиардов долларов Нацфонда Казахстана сделали в министерстве юстиции РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЮ РК.

23 января 2018 года нидерландский суд удовлетворил ходатайство Национального банка РК о снятии ареста с активов Национального фонда, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon. Судебный процесс по аналогичному иску в Бельгии еще не завершился.

Наряду с решением английского суда от 6 июня 2017 года, которое признало наличие достаточно убедительных доказательств о фактах мошенничества со стороны Стати во время арбитражного разбирательства, указанное решение нидерландского суда является еще одним подтверждением обоснованности позиции Республики Казахстан и выдвигаемых ей доводов.

"Министерство продолжает работу по доказыванию неправомерности действий Стати в каждой юрисдикции, где Стати предпринимает свои незаконные действия по заморозке активов. Когда фактически будут сняты ограничения - вопрос времени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после снятия ограничений с активов Республика Казахстан будет добиваться взыскания всех расходов, понесенных во время судебных процессов по обеспечительным мерам, а также обжаловать иски Стати, направленные на принудительное исполнение арбитражного решения.

Вместе с тем, Республика Казахстан подала встречные иски в США и Великобритании в отношении Стати и других по обвинению в фактах мошенничества.

Фото: elorda.info.