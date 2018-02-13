Покупательская способность заработных плат казахстанских работников сокращается третий год подряд

Самые высокие зарплаты в последнем триместре ушедшего года получали сотрудники сферы финансов и страхования, научной и технической деятельности и IT.

В последнем квартале прошлого года среднемесячная заработная плата каждого работающего казахстанца составляла в среднем 163,7 тысячи тенге - это на 5,9% больше, чем годом ранее. В то же время, с учетом инфляции покупательская способность заработных плат сократилась к аналогичному периоду годом ранее на 1,4%.

Наибольший реальный рост зарплат отмечен в Костанайской и Актюбинской областях - на 2,1% за год, до 138,2 и 130 тыс. тг, соответственно. Самое заметное падение покупательской способности заработных плат зафиксировано в Мангистауской области - сразу на 8%, до 269,6 тыс. тг. Это единственный регион, где отмечено номинальное сокращение зарплат - на 1,5%.

Самые высокооплачиваемые сферы деятельности в РК по итогам IV квартала - финансовая и страховая деятельность (316,1 тыс. тг, +0,1% за год, при падении покупательской способности на 5,3%), профессиональная, научная и техническая деятельность (303,3 тыс. тг, -7,3%, при падении покупательской способности сразу на 3,7%), а также информация и связь (249,3 тыс. тг, +7,4% с сохранением уровня покупательской способности).

Самый заметный рост заработных плат отмечен в отрасли лесоводства и лесозаготовок (сразу +17% за год, до 162 тыс. тг, при реальном росте с учетом инфляции на 9%) и строительстве (+15,7% за год, до 218,1 тыс. тг, при реальном росте на 7,8%).

В ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций Лязат Нуркатова, руководитель отдела социально-экономических исследований Казахстанского института стратегических исследований, отметила, что ввиду оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, акцент рабочих мест будет смещен на дефицит специалистов с высоким уровнем производительности труда.

Ожидается, что некоторые профессии под влиянием новых технологий и растущих тенденций не просто потеряют свою актуальность, а полностью исчезнут с рынка. В то же время будут особенно востребованы специалисты сферы IT-технологий, эксперты по альтернативным источникам энергии, разработчики моделей Big Data, биотехнологи, робототехники, городские планировщики (урбанисты).

Похожего мнения касательно цифровизации придерживаются и в рекрутинговой компании Head Hunter. Директор по маркетингу и PR Динара Рахимжанова отметила, что в Казахстане сильнее всего будут нуждаться в эффективных работниках сферы продаж. Следующими по востребованности идут специалисты в сфере финансов и бухгалтерии, маркетинга, специалисты административного направления и IT-специалисты самых различных категорий. По мнению аналитиков, глобальная технологизация не оставит без внимания ни одну отрасль и сферу деятельности, и даже гуманитарные направления не смогут обойтись без основ программирования и алгоритмизации.

В свою очередь, Президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Даулет Аргандыков назвал топ-10 самых популярных профессий. В десятку вошли менеджеры по исследованиям и разработкам, продавцы магазинов, разнорабочие, охранный персонал, слесари и ремонтники мото/автотранспортных средств, рабочие в сфере животноводства, инженеры в области механизации, в том числе и сельского хозяйства, руководители растениеводческих организаций в сфере сельского хозяйства, трактористы, вышивальщицы. Он подчеркнул, что подобное мнение основано на исследованиях Центра и опросе работодателей.

В целом, по итогам января-декабря 2017 года среднемесячная зарплата работающего казахстанца составляла 149,7 тысячи тенге - это на 5,1% больше, чем в 2016 году, однако покупательская способность зарплат сокращается уже третий год подряд: -2,1% в 2017, -1,1% в 2016 и -2,3% в 2015 году.