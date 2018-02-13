Иса Акбербаев улучшил положение в рейтинге WBC
13 февраля 2018, 11:12
Позиции некоторых из казахстанских боксеров претерпели изменения.
Вышел обновленный рейтинг представителей всех весовых категорий по версии WBC.
Позиции некоторых из казахстанских боксеров претерпели изменения.
В первом тяжелом весе Иса Акбербаев поднялся с 36-го на 35-е место. Выступающий в полутяжелой категории Али Ахмедов потерял одну строчку и стал 28-м. Бекман Сойлыбаев сохранил 19-ю позиции второго полулегкого дивизиона. Жанат Жакиянов остался 11-м в легчайшем весе.
Источник: Sports.kz.
Фото: Sports.kz.
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