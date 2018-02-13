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Паспорта на латинице будут выдавать с 2021 года

13 февраля 2018, 11:15

Подготовлен план перевода алфавита казахского языка на латинскую графику.

На заседании правительства РК вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов сообщил о подготовленном плане перевода алфавита казахского языка на латинскую графику, передает корреспондент Zakon.kz.

«Подготовлен план перевода алфавита казахского языка на латинскую графику. На основе латинской графики будут разработаны правила правописания на новом казахском алфавите, IT-приложения для текстового перекодировщика на латиницу», - сказал он.

По его словам, на втором этапе в 2021-2023 годах планируется обеспечение выдачи паспортов и удостоверений личности гражданина Казахстана и иных документов на государственном языке на основе латинской графики, организация семинаров и лекций, курсов с привлечением филологов и ученых-лингвистов для обучения преподавателей центров и взрослого населения.

«Третий этап 2024 - 2025 годы перевод делопроизводства местных исполнительных органов, государственных СМИ и государственных печатных изданий на латинскую графику поэтапно, а также поэтапный переход делопроизводства организаций образования на латинскую графику», - заключил вице-министр.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: eKaraganda


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