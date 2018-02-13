Избран новый председатель Атырауского филиала Союза судей

В Атырауском областном суде прошла отчетно-выборная конференция областного филиала Союза судей РК, в которой приняли участие все представители местного судейского корпуса.

В ходе конференции была заслушана информация председателя Совета Атырауского областного филиала Союза судей А.Ташеновой о проделанной филиалом работе за 2017 год.

Председатель Атырауского областного суда Маргулан Бектурганов отметил положительные результаты Союза филиала и выразил благодарность АйгульТашеновой за плодотворную работу.

Затем по повестке конференции был избран новый руководитель филиала Союза судей председатель Атырауского городского суда Алмат Ерманов.

Ерманов Алмат Нурмуратович окончил Казахский государственный юридический университет в 1997 году. Работал следователем Государственного следственного комитета по Кызылординской области, оперуполномоченным департамента КНБ города Байконур Кызылординской области, судьей специализированного экономического суда Кызылординской области, затем судьей Кармакшинского районного суда. После был назначен судьей Кызылординского областного суда. Ныне является председателем Атырауского городского суда.

Справка: Филиал Союза судей осуществляет организационное обеспечение достижения целей и задач судейского сообщества, выполнение положений Устава Союза. Целями и задачами Филиала являются: определение позиции судейского сообщества в решении важных государственно-правовых проблем и рассмотрение актуальных проблем работы судов и статуса судей. Проведение общественных мероприятий и принятие мер по усилению независимости судов, укреплению судебной власти, социальной защищенности судей и развитию судейского самоуправления.